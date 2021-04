Le Crucial P5 est le SSD NVMe de la marque éponyme spécialisée dans les composants mémoires. Le P5 est le NVMe le plus haut de gamme de la marque et promets une lecture séquentielle jusqu’à 3400 Mo/s ! Nous avons eu sa version en 2 To entre les mains.

Caractéristiques de la gamme P5



Capacité Numéro de référence Vitesse de lecture séquentielle Vitesse d’écriture séquentielle Durée de vie (MTTF) Endurance (TBW) Prix 250 Go CT250P5SSD8 3400 Mo/s 1400 Mo/s 1,8 million d’heures 150 56.35€ 500 Go CT500P5SSD8 3400 Mo/s 3000 Mo/s 1,8 million d’heures 300 81,59€ 1 To CT1000P5SSD8 3400 Mo/s 3000 Mo/s 1,8 million d’heures 600 153,59€ 2 To CT2000P5SSD8 3400 Mo/s 3000 Mo/s 1,8 million d’heures 1200 347,99€

L’ensemble des produits de la gamme P5 sont garanties pendant 5 ans.

Présentation

Le Crucial P5 est un SSD NVMe et non SATA comme on en a l’habitude. Pour faire très simple, les SSD NVMe vont directement être connectés à la carte mère. Avec cette solution, on peut obtenir des performances monstres bien au-delà des SSD connectés en SATA. Ici, on peut atteindre plusieurs gigaoctets par seconde.

Dans la boîte, on retrouve le SSD qui est tout noir avec seulement un autocollant dessus. On doit reconnaître que cela rend le P5 un peu cheap. Néanmoins, on verra que les performances sont bien au rendez-vous.

Il suffit ensuite de l’insérer dans le port PCI-e M2 de la carte mère, la vis est déjà présente sur celle-ci. Attention néanmoins, il faut parfois l’activer dans le BIOS afin de l’utiliser comme disque principal au boot de votre machine.



À noter que sont fournis également les logiciels suivants avec le P5 :

Crucial Storage Executive Tool : celui-ci est plutôt bien fait et permet de contrôler votre SSD, faire les mises à jour de pilote…

Acronis True Image : celui-ci permet de faire des clones ou encore des backups dans sa version complète.

Les performances du P5

Les performances du Crucial P5 sont vraiment excellentes comme le témoignent les différents benchmarks que nous avons effectués.

Sur CrystalDiskMark, les résultats sont très bons : en lecture, on est très près des annonces de sa fiche technique. Nous sommes un peu déçus de ne pas aller plus loin en écriture avec ce P5. Néanmoins, les valeurs vont aussi dépendre de votre configuration, donc avec une configuration plus récente que la nôtre il n’est pas impossible d’obtenir de meilleures performances encore.

Sur ATTO Disk Benchmark, on obtient également de très bons résultats même s’il est plus en difficulté avec les petits fichiers.



Le plus gros défaut du P5, c’est sa gestion thermique qui n’est clairement pas au top. Au repos on a en moyenne une température de 50°, ce qui n’est pas catastrophique, mais le place dans une fourchette haute. Néanmoins, dès qu’on vient le solliciter il monte très vite en température entre 60° et 70°. À noter que le constructeur recommande des températures en fonctionnement entre 0° et 70°C. On vient donc vite jouer avec les limites hautes.

Conclusion

Le Crucial P5 est un bon disque NVMe, avec des performances de haut vol. Dommage d’être pénalisé par une gestion thermique pas vraiment à la hauteur. Néanmoins, même si vous avez déjà l’habitude de travailler sous SSD, ce P5 va vous montrer qu’il est possible d’aller encore plus vite.

Crucial P5 - 2To 347.99€ 9 Global 9.0/10

















Points positifs Performances Points négatifs Gestion thermique en retrait

