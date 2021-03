OnePlus 9 et 9 Pro, les prochains flagships killers !

Lors de sa conférence du 23 mars 2021, OnePlus a enfin annoncé la toute nouvelle série 9. Mais aussi sa dernière création, la OnePlus Watch ! Bien que la firme chinoise soit habituée à commercialiser des modèles « Flagship killer », son association à Hasselblad signe le renouveau en terme de photographie !

OnePlus 9 Pro

Design

Premièrement, le OnePlus 9 Pro, dans la lignée des autres smartphones OnePlus, a été conçu avec finesse et fluidité, proposant une prise en main agréable et un design esthétique. Avec un cadre en aluminium mince de 2,2 mm et un poids inférieur à 200 g, ce smartphone est équilibré et confortable. Quant à son écran incurvé, il a été optimisé pour réduire les contacts accidentels et les couleurs délavées. Le OnePlus 9 Pro est disponible en trois coloris inspirés de la nature. Ainsi nommés Morning Mist, Pine Green et Stellar Black, ils offrent en plus un indice de protection IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Appareil photo

Le One Plus 9 Pro embarque un appareil photo Hasselblad, marque dont les appareils photos ont notamment immortalisé les premiers pas de l’Homme sur la lune !

Le calibrage naturel des couleurs promet donc une restitution des couleurs au plus proche de celles perçues par l’oeil.

Ensuite, l’objectif principal de 48 Mpx du OnePlus 9 Pro comprend un capteur IMX789 , conçu sur mesure en collaboration avec Sony. Tout cela donne une capacité d’imagerie exceptionnelle. Le capteur offre des vitesses de mise au point plus rapides, mais aussi quatre fois plus d’informations pour une plus grande précision des couleurs, des prises de vue de jour et de nuit plus nettes. Et enfin un flou de mouvement réduit dans les vidéos.

L’ultra grand angle sans précédent de 50 Mpx du OnePlus 9 Pro utilise un capteur Sony IMX766, garantissant une qualité d’image améliorée et un bruit réduit.

L’ultra grand angle permet également de capturer des photos macro de haute qualité. Il est possible de faire une mise au point au minimum à 4 cm du sujet. Le téléobjectif 8 Mpx du OnePlus 9 Pro a un zoom 3,3x avec OIS maximisé avec le zoom numérique 30x.

Il peut également filmer en 4K 120 ips ! Il offre plus de possibilités créatives dans la prise de vue vidéo et le montage. La technologie DOL-HDR vous assure toujours une prise de vue claire du sujet même dans des environnements à faible luminosité !

Warp charge

La technologie Warp Charge 65T permet en 15 minutes d’avoir l’autonomie nécessaire pour une journée. Elle permet aussi au OnePlus 9 Pro de passer de 1 à 100% en seulement 29 minutes.

Le OnePlus 9 Pro utilise une batterie de 4500 mAh à deux cellules, qui permet entre autre de réduire la résistance interne et le chauffage pendant la charge. Cela permet au OnePlus 9 Pro de se recharger rapidement mais sans abîmer sa batterie.

La Warp Charge 50 Wireless est la technologie de charge sans fil la plus rapide jamais conçue par OnePlus et l’une des solutions les plus rapides du marché.

Elle surpasse la plupart des solutions de charge rapide filaire, et charge le OnePlus 9 pro de 1 à 100% en seulement 43 minutes.

Le chargeur sans fil est équipé de deux bobines de charge, de sorte que le OnePlus 9 Pro peut se charger aussi rapidement horizontalement que verticalement.

Performances

Équipé de la dernière puce Qualcomm Snapdradragon TM888, il ne craint aucune tache lourde ni même une multitude de tâches simultanées.

Couplé a la LPDDR 5 et à l’affichage Fluid Display 2.0, il est classé DisplayMate A+ grâce a son écran QHD 120hz. Il délivre donc une image parfaite sans consommer trop de batterie !

De plus, la technologie HyperTouch permet de réduire la latence tactile lorsque vous jouez à certains jeux, en augmentant la vitesse de synchronisation entre le processeur et l’affichage à 360 Hz, jusqu’à six fois plus vite qu’auparavant. L’écran du OnePlus 9 Pro a obtenu la note A+ de DisplayMate, avec sa définition QHD+.

OnePlus 9

Le OnePlus 9 offre presque tout ce que propose le OnePlus 9 Pro. Entre autre, l’affichage fluide de 120 Hz, la puce Qualcomm Snapdragon 888, la connectivité 5G, Warp Charge 65T mais surtout le puissant appareil photo Hasselblad !

Appareil photo

L’appareil photo Hasselblad du OnePlus 9 utilise les mêmes normes de couleur que le OnePlus 9 Pro ! A savoir donc, le calibrage naturel des couleurs avec Hasselblad.

Le système à trois caméras permet aux utilisateurs de capturer des images époustouflantes avec certaines des couleurs les plus naturelles jamais vues sur smartphone.

Le OnePlus 9 utilise le même objectif ultra grand angle 50 Mpx que le OnePlus 9 Pro.

L’objectif principal de 48 Mpx possède également des capacités d’imagerie exceptionnelles, grâce à un capteur Sony IMX689.

Écran

L’écran fluide 120 Hz du OnePlus 9 offre alors une expérience visuelle immersive, peu importe ce que vous regardez. Cet écran plan de 6,55” a donc reçu une note DisplayMate A+ et comprend un panneau AMOLED 120 Hz. La luminosité de l’écran du OnePlus 9 certifié HDR10 + peut atteindre 1 100 nits. Il est également équipé de deux capteurs de lumière ambiante avec 8 192 niveaux de luminosité, pour un contrôle plus fluide de la luminosité. Comfort Tone ajuste également la température de couleur de l’écran en fonction de votre environnement pour une expérience de lecture plus confortable.

Warp Charge

La batterie de 4500 mAh du OnePlus 9 utilise la même conception que le OnePlus 9 Pro, et peut donc se recharger de 1 à 100% en seulement 29 minutes. La charge Qi sans fil est également possible, jusqu’à 15 W.

Design

Le OnePlus 9 présente donc un look élégant en ligne avec l’héritage OnePlus. La conception incurvée à l’arrière et le poids léger confèrent alors à l’appareil une sensation de confort dans la main. Il est disponible en trois couleurs, inspirées de la nature : Winter Mist, Arctic Sky et Astral Black.

OxygenOS 11

Créé en accord avec la communauté OnePlus, OxygenOS 11 apporte vitesse, fluidité et personnalisation, offrant alors, l’expérience Android la plus intuitive, la plus efficace et la plus personnalisable. Son design est simple mais audacieux.

La nouvelle optimisation de la mémoire Turbo Boost 3.0 vous permet de garder plus de 25% d’applications ouvertes en arrière-plan de plus qu’auparavant. Les appareils OnePlus sont également conçus pour prendre en charge des expériences d’images à haute fréquence pour les jeux les plus exigeants. Le mode Gaming Pro libère la puissance du processeur et du GPU. Il bloque aussi les notifications des applications, des appels et d’autres notifications.

OnePlus Watch

La montre connectée OnePlus Watch est la petite dernière de la firme !

Pour commencer, la OnePlus Watch souhaite s’intégrer dans la vie numérique quotidienne des utilisateurs OnePlus. Elle mise alors sur un design travaillé, une connexion solide, un suivi intelligent de la condition physique et une très haute autonomie.

Ensuite, la OnePlus Watch reprend les standards visuel des smartphones OnePlus, ce qui donne un produit puissant et élégant.

Le design rond reprend le look d’une montre traditionnelle. Elle revêt un arc lisse sur le côté du boîtier. Celui ci est alors poli à la main avec plus de 20 traitements pour une finition raffinée. Le boîtier de 46 mm est fabriqué en acier inoxydable de qualité. Associé à un verre incurvé 2,5D sur le cadran ainsi qu’un motif subtil mais radieux sur le cadre de l’écran pour une touche supplémentaire de classe.

Édition limitée OnePlus Watch Cobalt

Complétant l’esthétique minimaliste de l’Édition Classique, la OnePlus Watch Cobalt Limited Edition va encore plus loin dans le design premium avec des matériaux que l’on ne trouve traditionnellement que sur les montres de luxe.

Le boîtier de la montre de l’édition limitée est fabriqué en alliage de cobalt. Il s’agit d’un matériau hypoallergénique qui est deux fois plus dur et plus résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.

Quant au cadran de la montre, il est fabriqué à partir de verre saphir spécialement traité, avec une note Mohs de 9, pour une luminosité améliorée et une résistance aux rayures exceptionnelles.

Connectivité transparente

La montre OnePlus se connecte en plus de manière transparente à votre vie digitale. Elle vous permet bien entendu de visualiser et de répondre aux notifications, de passer des appels, d’écouter de la musique et déclencher l’appareil photos.

La montre OnePlus a 4 Go de stockage, et est compatible avec la plupart des écouteurs Bluetooth.

Avec sa batterie puissante, la montre OnePlus offre donc aux utilisateurs une autonomie de batterie exceptionnelle et cela de manière ultra rapide. Elle fournit alors une journée de batterie en seulement cinq minutes ou une semaine en seulement 20 minutes.

La batterie longue durée de 402 mAh vous offre suffisamment d’énergie pour jusqu’à deux semaines d’utilisation durable, ainsi que jusqu’à une semaine d’énergie pour les utilisateurs les plus actifs.

Dotée d’une résistance à l’eau et à la poussière 5ATM + IP68 mais aussi de plus de 110 types d’entraînement, la montre OnePlus s’adapte aux entraînements les plus intenses.

Améliorez aussi vos performances personnelles avec des mesures telles que le pouls, la distance, les calories, la surveillance de la vitesse et l’efficacité SWOLF pour les nageurs.

Avec son GPS intégré, la OnePlus Watch suit donc toutes vos activités avec précision. Et cela même quand le téléphone n’est pas à côté de vous.

Elle offre en outre, une surveillance de la saturation en oxygène du sang, une détection du stress et un entraînement respiratoire. Mais ce n’est pas tout, elle vous donne des alertes rapides de fréquence cardiaque et des rappels de sédentarité. Tous est facilement gérables sur l’application OnePlus Health.

Prix et disponibilités

Produit Début précommande Prix OnePlus 9 Pro 8Go + 128Go 23/03/2021 919€ OnePlus 9 Pro 12GO + 245Go 23/03/2021 999€ OnePlus 9 8Go + 128Go 23/03/2021 719€ OnePlus 9 12Go + 256Go 23/01/2021 819€ Chargeur sans fils warp50 23/03/2021 69,95€ OnePlus Watch édition classique 26/04/2021 159€ OnePlus Watch édition cobalt TBC