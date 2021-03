SEND : Une solution sécurisée pour vos messages et vos fichiers

Bitwarden, après son logiciel open source de gestion des mots de passe, se lance dans l’envoi de messages. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, de messages sécurisés, l’Américain souhaite élargir ses possibilités et donc conquérir encore plus d’utilisateurs.

Bitwarden SEND pour envoyer vos messages de façon sécurisée

Bitwarden une sécurité reconnue

La solution de gestion des mots de passe, lancée fin 2018 est très utilisée dans les entreprises, notamment pour des bureaux d’études lors de la création de comptes fournisseurs.

La protection des données est une priorité absolue pour Bitwarden. C’est pourquoi les grandes entreprises du monde entier l’ont choisis pour la gestion de leurs mots de passe. Le logiciel Bitwarden est conforme à de nombreuses normes internationales.

Des messages et des fichiers sécurisés

SEND permet l’envoi de messages de façon chiffré entre plusieurs utilisateurs. Il peut donc remplacer WhatsApp, même après sa nouvelle fonctionnalité de messages temporaires.

Il existe aussi une fonctionnalité de suppression automatique des messages sécurisés, pour vous assurer que les informations ne restent pas accessibles. Cette fonctionnalité est intéressante et permet de sécuriser l’envoi d’un mot de passe ou d’une donnée sensible. Le chiffrement des messages se fait de bout en bout, il est donc illisible pour une personne qui l’aurait intercepté.

Les plus de la version premium

La version premium permet d’échanger des fichiers pour la modique somme de 10 euros par an. Cet échange de fichiers sécurise l’information, contrairement à une autre plateforme d’échange comme WeTransfer.

Cependant, le service premium se limite à des envois des fichiers avec maximum de 100 Mo. En effet, Bitwarden Send ne répond pas aux besoins pour l’envoi de messages volumineux. Mais ce n’est pas non plus son objectif. De plus, bien que cela ne soit pas spécifié, le poids de chaque fichier partagé est très susceptible de consommer le quota de 1 Go d’espace de stockage chiffré dans le cloud dont bénéficient les utilisateurs premium du service.