Samsung prépare un smartphone qui se plie en trois

Après avoir révolutionné l’univers de la téléphonie mobile avec des smartphones à écran pliable (Galaxy Fold et Galaxy Flip), on savait que Samsung ne s’arrêterait pas en si bon chemin. D’ailleurs, le géant coréen avait annoncé, lors du lancement des premiers modèles pliables, que d’autres styles pourraient très vite émerger. Eh bien ! Le premier d’entre eux serait déjà en développement dans les fourneaux de la marque. Il s’agirait d’un modèle de smartphone ayant deux charnières, donc pliable en trois.

Un smartphone à deux charnières, pliable en trois, bientôt chez Samsung

Les deux premiers modèles, à une charnière, que sont les Galaxy Fold et Flip, ont permis à Samsung de se placer à la pointe de la technologie du segment des smartphones à écran pliables. Une avance dont ne semblerait pas se satisfaire le constructeur coréen, qui développerait actuellement un téléphone mobile pliable deux fois. Le mécanisme de double repli serait possible grâce à deux charnières intégrées sous un écran beaucoup plus souple que les modèles précédents. Des précisons manquent encore sur le design du futur nouveau smartphone, pliable en trois, mais on sait tout de même que le fabricant choisirait l’un des ratios 16:9 ou 18:9, au niveau de la taille de l’écran afin de préserver une compatibilité maximale avec des nombreuses applications chères aux développeurs.

Un smartphone deux fois pliables comme alternative au nouveau Galaxy Note

Depuis plusieurs années, Samsung a habitué ces clients à sortir une nouvelle version du Galaxy Note chaque année. Mais, cette année, le fabricant coréen renoncerait au respect de cette tradition pour mieux focaliser son énergie sur un smartphone pliable deux fois, doté d’un écran d’une souplesse inimaginable. Avec son futur nouveau smartphone pliable, l’entreprise veut à la fois se démarquer de ce qui se fait actuellement dans le segment des produits prémium, et répondre à la farouche concurrence, surtout celle provenant des constructeurs chinois. L’ambition de Samsung est de pouvoir fournir les premiers exemplaires avant la fin de l’année 2021 pour accroitre son volume de smartphones à écran pliable. Mais, le géant coréen pourrait voir ses objectifs limités par la pénurie actuelle des semi-conducteurs.

