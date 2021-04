Microsoft rachète Nuance, spécialiste de la reconnaissance vocale

Face à un chiffre d’affaires colossal, Microsoft s’accorde toutes les folies afin de se développer. L’entreprise vient ainsi d’annoncer le lundi 12 avril 2021 le rachat de Nuances. La société est notamment connue pour son expertise dans le domaine de la reconnaissance vocale.

La firme de Redmond semble encline à acquérir de nombreuses entreprises depuis quelques mois. Nous pouvons par exemple penser au rachat de Zenimax, groupe possédant notamment le studio de jeux vidéo Bethesda (Doom, Fallout, Skyrim…), pour la modique somme de 16 milliards de dollars en septembre dernier. Encore plus récemment, Microsoft entrait en pourparlers exclusifs avec Discord pour un rachat à hauteur de 10 milliards de dollars. L’entreprise est aujourd’hui allée encore plus loin en annonçant un accord de 19,7 milliards de dollars en cash pour acquérir Nuance.

Microsoft se paie le luxe d’acheter Nuance

Nuance, spécialiste de l’intelligence artificielle et de la reconnaissance vocale, ayant notamment travaillé à l’élaboration de Siri pour Apple ou sur le logiciel de reconnaissance vocale Dragon, est désormais une possession de Microsoft. L’entreprise a ainsi mis 19,7 milliards de dollars sur la table, soit un montant de 56 dollars par actif, afin de racheter Nuance. Microsoft conclut ainsi la deuxième plus grosse acquisition depuis sa création. La première reste indéniablement celle de LinkedIn pour 26,2 milliards de dollars en 2016.

Outre les domaines précédemment cités, Nuance est aussi connue pour son implication dans le secteur médical. Un élément qui avait déjà intéressé Microsoft étant donné que les deux entités avaient collaboré afin de mettre sur pied Cloud for Healthcare. Et c’est sur ce point précis que l’entreprise a justifié ce rachat.

La firme de Redmond précise en effet dans un billet de blog : « Microsoft a accéléré ses efforts pour fournir des offres cloud spécifiques à l’industrie, afin d’aider ses clients et ses partenaires à répondre aux crises et leur offrir de nouvelles opportunités. Ces efforts incluent le Microsoft Cloud for Healthcare, introduit en 2020, qui vise à répondre aux besoins globaux de l’industrie de la santé en rapide transformation et en croissance. L’annonce d’une acquisition aujourd’hui représente la dernière étape de la stratégie cloud de Microsoft« .