Microsoft souhaiterait racheter Discord pour 10 milliards de dollars

Il est décidemment impossible de survivre longtemps dans le monde de la Tech quand on est une start-up qui connait du succès dans le milieu. Discord serait en passe de subir cette dure loi. Et c’est Microsoft qui mènerait la baguette de cette nouvelle absorption de petite entreprise. La Firme de Redmond mènerait une offensive à hauteur de 10 milliards de dollars pour acquérir le prestigieux service de messagerie. Ce dernier ne serait d’ailleurs pas contre l’idée de son rachat par le géant américain de l’informatique.

Les raisons du rachat de Discord par Microsoft

Discord est une application permettant de discuter par écrits, audio ou vidéo. Elle compte aujourd’hui, pas moins de 140 millions d’utilisateurs à travers le monde. Ces derniers sont en majorité des amateurs de jeux vidéo en ligne. Un atout dont veut profiter Microsoft afin faciliter le déploiement d’un nouveau service aux gamers de sa console Xbox Series. Le géant en informatique et en microinformatique entendrait ainsi regrouper dans une offre la jonction entre les activités des joueurs sur les réseaux sociaux et les moments de loisirs passés sur le jeu vidéo. Microsoft ferait donc d’une pierre deux coups, s’il parvenait à acquérir Discord pour 10 millions de dollars. Mais, le chemin de cette nouvelle quête ne semble pas sans d’embuches.

Microsoft vers une nouvelle acquisition de start-ups

La Firme de Redmond semble être un coutumier du fait et ne lésine pas sur les moyens en matière de rachat de start-ups en plein expansion. En effet, il y a quelques mois, c’étaient GitHub puis LinkedIn qui se faisaient racheter par Microsoft pour respectivement un peu moins de 8 millions et près de 26 millions de dollars. Après une tentative infructueuse de rachat de TikTok, c’est au tour de Discord de subir l’assaut du géant américain qui compte user de toutes ses forces pour parvenir à ses fins. Mais, la tâche ne s’annonce pas facile. Le service de méssagerie disposerait de plusieurs options. Il serait très courtisé et certaines entreprises intéressées seraient parmi les GAFAM. Aussi, Discord aurait des ambitions d’entrer en bourse. Tous ces éléments combinés feraient que la somme 10 millions de dollars pourrait être insuffisante.

