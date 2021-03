Payer sa Tesla avec 1 Bitcoin, c’est maintenant possible !

Elon Musk n’a jamais caché son attachement pour le Bitcoin. L’homme le « plus riche » du monde avait d’ailleurs fait une promesse concernant l’utilisation de la mère des monnaies numériques dans l’achat de ses véhicules électriques. Eh bien ! Le patron de Tesla a tenu parole et rend officiel le paiement de ses voitures en cryptomonnaies. Le service est déjà opérationnel aux Etats-Unis et devrait s’étendre très vite aux autres pays consommateurs des véhicules de la marque.

Le paiement de voiture électrique par Bitcoin arrive en Europe

Le Bitcoin a vu sa valeur passée du simple au quadruple durant l’année 2020. Cette croissance ne s’est pas atténuée et continue d’affoler les compteurs. Cette croissance exponentielle de la côte de la plus célèbre des cryptomonnaies fait que cette dernière est de plus en plus courtisée et davantage prise au sérieux. On retrouve la cryptomonnaie comme moyen de paiement sur de nombreux sites d’achats de biens et services. C’est donc presqu’une normalité de la voir débarquer dans l’univers de Tesla. Le constructeur américain de véhicule électrique permet de payer ou réserver votre voiture électrique en utilisant la monnaie virtuelle. Les clients américains du fabricant automobile ont déjà accès au service. Mais, ceux résidant en Europe devront attendre encore quelques mois.

BANDEAU PUBLICITE

Les modèles Tesla payables par Bitcoin

Tesla autorise l’achat de ses voitures électriques par Bitcoin pour ses clients des USA. Mais ce service n’est ne couvrirait pas encore toutes les voitures du fabricant. En effet, le paiement ou la réservation par la cryptomonnaie ne concernerait, pour l’instant, que trois (03) modèles de véhicules. Le premier est la berline Tesla Model 3 (2021), un chef-d’œuvre de réalisation de la marque du point de vue confort intérieur et de conduite. Ensuite, le SUV, Tesla Model X (2021) inspiré de la berline Model S qui allie stature imposante et performance sur la route. Enfin, le SUV compact 100, Tesla Model Y qui reprend plusieurs fonctionnalités de la modèle 3, mais est plus spacieux avec sept (07) places et donc idéal pour la famille. Vu l’évolution actuelle du Bitcoin dans le monde des transactions numériques, Tesla ne devrait pas tarder à rallonger cette liste.

Publicité