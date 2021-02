Oui, il faut acheter des actions à partir des tweets d’Elon Musk

Publicité

Après avoir annoncé quitter Twitter pendant quelques temps, Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX et bien d’autres entreprises est de retour. Ayant eu l’effet d’une bombe avec ses tweets, il a même été jusqu’à mettre en péril RobinHood. L’application de trading n’a pas été la seule mise dans la tourmente, Wall Street s’est vue bousculée fortement.

Off Twitter for a while — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021

Après qu’Elon annonce son retrait, le voici de retour à clamer que le « Dogecoin est la cryptomonnaie du peuple« . Le multimilliardaire joue de sa popularité sur le réseau social. Allant des cryptomonnaies aux fonds d’investissements, il a fait des joies chez bien des investisseurs. Le site Elon Stocks arrive pour surfer sur cette popularité !

On a pu l’observer de près, Elon Musk contrôle presque le cours des actions qu’il cite. Depuis Twitter car il n’utilise quasi que ce réseau social (il fait également des apparitions sur Clubhouse). L’entreprise « The Bad Unicorn » a lancé Elon Stocks. Ce site web promet tout simplement de vous envoyer une notification lorsqu’Elon poste un tweet. Pour $1 par semaine. Ayant les trois premières semaines offertes, vous devrez par la suite payer un dollar par semaine pour bénéficier d’une notification lors d’un tweet d’Elon. Attention, il vous faudra posséder un numéro de téléphone US ou Canadien.

Par ailleurs, trop d’inscrits sur Elon Stocks ont bloqué la Beta, il vous faudra donc vous inscrire dans la liste d’attente !

On pourrait croire à une blague, et c’en est une à moitié. The Bad Unicorn propose une newsletter où des mauvaises idées de business sont partagées. On y retrouve par exemple le site du compte à rebours avant qu’Elon Musk pose le pied sur Mars.

The Bad Unicorn promettent également de lancer une idée toutes les deux semaines, une mauvaise bien sûr. Pour garder une touche d’humour sur le monde des startup en pleine floraison depuis quelques années.

Suite à la motivation des followers d’Elon à investir dans les cryptomonnaies, des particuliers se sont retrouvés déficitaires. N’oubliez pas qu’il n’est pas conseillé d’investir une trop grosse partie de son capital !