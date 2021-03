L’iPhone 13 aura bien une encoche réduite pour son écran

Cela fait maintenant plusieurs mois que des rumeurs sur l’iPhone 13 se font entendre. Parmi elles, une nouvelle encoche réduite pourrait faire son apparition ! Une photo volée vient d’ailleurs de faire surface sur internet. Visiblement, la firme californienne serait parvenue à ses objectifs en réduisant la taille des composants situés dans l’encoche comme le système Face ID par exemple.

La taille des capteurs réduite sur l’iPhone 13

Depuis des mois, des rumeurs sont venues confirmer que l’iPhone 13 serait équipé d’une encoche réduite. En effet, cette nouvelle encoche serait bien moins large que celle que l’on retrouve actuellement sur le dernier iPhone 12. En effet, Apple serait notamment parvenu à réduire la taille des capteurs TrueDepth qui servent notamment au bon fonctionnement de la technologie Face ID.

Hier, une photo volée publiée par le site MacRumors confirmerait l’arrivée de cette encoche à taille réduite. La photo fournie par un réparateur de smartphones en Grèce montre plusieurs protections d’écran destinées à l’iPhone 13. Sur la photo ci-dessus, vous pourrez notamment observer 3 nouvelles protections d’écran.

Pour une taille d’écran plus grande !

L’annonce de cette nouvelle encoche révèle également la taille des prochains écrans d’iPhone, en effet, avec cette nouvelle encoche, la taille d’écran serait de :

5,4 pouces pour l’iPhone 13 Mini

pour l’iPhone 13 Mini 6,1 pouces pour le 13 et 13 Pro.

pour le 13 et 13 Pro. 6,7 pouces pour le 13 Pro Max

Rappelons également que selon certaines rumeurs, Apple pourrait proposer un écran 120 Hz LTPO sur la prochaine gamme des iPhone 13 et 13 Pro Max. Un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé propose un effet plus fluide lorsque l’on scroll sur une page par exemple. Mais également dans certains jeux compatibles.

Côté arrivée de l’iPhone 13, Apple devrait comme d’habitude annoncer ces nouveaux smartphones courant du mois de septembre. Pas de retard prévu cette année malgré l’épidémie de Covid-19 et la pénurie de composants qui touchent tous les acteurs du marché, notamment ceux qui proposent des processeurs ou des cartes graphiques par exemple.

Et vous, attendez-vous cet iPhone 13 avec impatience ?