Playstation store : Fermeture des magasins PS3, Vita et PSP

Selon le site TheGamer, les boutiques du Playstation Store concernant la PS3, Vita et PSP seront fermées cet été. Ce n’est pas encore officiel, mais selon cette même source, l’annonce sera faite d’ici la fin du mois de mars. C’est donc encore un pas en avant supplémentaire pour mettre en avant la PS5 malgré les problèmes d’approvisionnement, malheureusement toujours d’actualité.

Playstation Store : une fermeture cet été en 2 temps

Deux dates sont avancées pour les fermetures des boutiques du Playstation Store. Tout d’abord, le 2 juillet pour la fermeture des boutiques PS3 et PSP. C’est ensuite le 27 août qui est annoncé pour la fermeture de la boutique du Playstation Store relative à la PS Vita. À compter de ces deux dates, les joueurs ne pourront plus acheter de jeux et DLC en ligne. Le support physique reste disponible, mais la disparition du support numérique va contribuer à la raréfaction voire l’extinction de ces plateformes.

BANDEAU PUBLICITE

Certains jeux risquent donc d’être plus difficiles à trouver et probablement que certains prix vont augmenter de ce fait. Serait-ce également un premier pas dans le rétrogaming et la collection ?

Pas de rétrocompatibilité

Avec sa PS5, Sony a mis en avant la rétrocompatibilité. Toutefois, cette rétrocompatibilité n’est valable que pour les jeux PS4. En effet, il n’est pas possible de jouer à ses jeux PS3 sur next-Gen. Malgré tout, il existe une petite astuce pour continuer à faire vivre ces plateformes sur PS4. Cela consiste à utiliser le Playstation Now qui permet de streamer des jeux.

Publicité

Pour rappel, la PSP, sortie en 2004, s’est écoulée à 76 millions d’exemplaires. Concernant la PS3, sortie en 2006, les ventes concernent 87 millions d’exemplaires. Par contre, pour la mal-aimée PS Vita, ce ne sont que 16 millions de consoles écoulées depuis 2011.

C’est donc un pas supplémentaire vers l’obsolescence de ces plateformes avec la fermeture de ces boutiques du Playstation Store. A contrario, c’est une avancée de plus vers la next-gen.