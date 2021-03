YouTube va détecter les produits dans ses vidéos pour les acheter

L’heure est apparemment à la diversification de services au niveau des plateformes numériques. Et ce n’est pas YouTube qui dira le contraire. Le site de vidéo en streaming de Google se préparerait à lancer une nouvelle fonctionnalité intégrée aux vidéos. Il s’agit d’un algorithme permettant de détecter automatiquement les produits présents dans les contenus lors de leur visualisation par les utilisateurs.

La détection automatique de produits dans les vidéos testée par YouTube

YouTube n’entend pas interrompre le processus de rafraichissement des fonctionnalités sur sa plateforme. Le site web d’hébergement de vidéos et de média social serait en train d’expérimenter une nouvelle option qui permettant la détection de contenus à usage commercial dans les vidéos. Cette identification de produits se ferait grâce à un algorithme capable de faire des recommandations pertinentes en fonction des centres d’intérêts de chaque internaute. Ce dernier se verra proposer une liste des différents articles qui l’a pu visualiser ou qui lui sont passées inaperçus dans la vidéo lors d’un défilement trop rapide des pages. L’utilisateur pourrait, par la suite, exploiter cette liste pour rechercher d’autres vidéos et informations supplémentaires sur les éventuels produits qui l’aurait intéressé. Il pourrait même faire des achats directement via YouTube.

Un service d’e-commerce à venir ?

Les utilisateurs de YouTube du pays de l’oncle Sam bénéficient, depuis quelques jours, d’une nouvelle fonctionnalité sur a plateforme de streaming. Le service américain intègre un robot capable d’identifier, dans presque leur totalité, les produits présents dans les vidéos diffusées. L’algorithme permet la génération automatique d’une liste exhaustive de ces articles qui est soumise à l’appréciation du spectateur. Celui-ci verrait sa tâche simplifier pour trouver des détails sur un produit qui l’aurait intéressé. Un achat pourrait s’ensuivre de façon directe sur YouTube. La plateforme envisagerait même de proposer également des liens qui dirigeront les internautes vers les sites officiels, sécurisés des produits. On passerait, en un seul clic, d’un hébergeur de vidéos à un site web de e-commerce.

