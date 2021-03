Facebook développe un bracelet qui contrôle un PC par la pensée

De nombreux géants du numérique se sont lancés, depuis quelques temps, dans l’utilisation de la Réalité Augmentée (RA) après avoir exploité pendant un long moment la Réalité Virtuelle. Facebook qui a déjà franchi ce pas avec les versions mises à jour de son casque VR Oculus Quest, serait prêt à révolutionner le monde de la nouvelle technologie avec un bracelet. Ce dernier aurait la capacité d’établir une connexion à distance entre l’interface d’un ordinateur et la pensée de celui ou celle qui l’a au poignet.

Un bracelet pour contrôler un ordinateur par la pensée

L’idée d’une connexion entre la pensée et un ordinateur peut sembler surréaliste. Mais elle pourrait très bien se concrétiser dans quelques mois dans les laboratoires de Facebook dans un bracelet de poignet. Le réseau social aurait déjà mené des tests et les résultats se seraient révélés concluants et même impressionnants. Il serait donc possible d’écrire, de cliquer sans toucher votre clavier organique. Il vous suffira juste de mimer les gestuels sur une table ou toutes autres surfaces et le bracelet se chargera de détecter les mouvements et de l’envoyer aux touches spécifiques. Il faudra tout de même user de l’autocorrectif pour rectifier les éventuelles fautes d’orthographe et de syntaxe.

Facebook entend resserrer les liens entre l’humain et la machine

Derrière le nouveau projet de Facebook se cache une idée hallucinante. Celle de connecter la pensée humaine à un PC à l’aide d’un moyen simple implémentant la technologie la Réalité Augmentée tout en préservant la santé et l’intégrité de l’homme. Le réseau social a décidé porter son choix sur un bracelet. Au poignet, il intercepte et décode les signaux électriques entre les muscles et les neurones pour retransmettre l’action effectuée à la mémoire de la machine (l’ordinateur). La Firme américaine certifie que le nouveau gadget comprend tous les gestes des doigts au millimètre près. Mais, le projet devrait aller plus loin pour aboutir à termes n’avoir besoin d’aucun mouvement. L’intention seule suffira pour que l’ordinateur exécute la tâche.

