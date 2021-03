Dans le monde des accessoires réseau, Netgear n’est plus à présenter. Tout comme sa série Orbi, comme l’Orbi Wifi 6 RBK352 dont nous allons vous parler aujourd’hui. Ce dernier permet d’offrir une couverture réseau wifi fiable et étendu dans toute votre maison. L’alliée parfait des connexions s’amenuisant rapidement à cause des étages ou des murs en béton.

Unboxing

C’est un packaging plutôt fourni que nous retrouvons aux côtés de l’Orbi Wifi 6 RBK352. Nous avons de nombreux adaptateurs secteurs afin de pouvoir emmener votre Orbi 6 partout dans le monde. Viennent ensuite les différents modes d’emploi ainsi qu’un câble RJ45. Dommage d’ailleurs de ne pas en avoir deux. Pour finir, nous avons le routeur ainsi qu’un satellite. Nous reviendrons en détail sur ces derniers un peu plus tard.

Design du routeur et du satellite

Comme à son habitude, Netgear nous propose des designs bien léchés pour sa gamme Orbi. Disponible en blanc, et seulement en blanc, ce sera sûrement le seul point noir de ce design. Pour le reste c’est un sans-faute, même si dans la plupart des cas ils resteront cachés dans un meuble ou derrière une télé par manque de place. Sur la face avant nous retrouvons le logo Orbi ainsi qu’une LED juste en dessous. Cette dernière sera seulement allumée lors du démarrage, pratique pour éviter les sources lumineuses désagréables.

À l’arrière nous retrouverons les alimentations, les ports RJ45 ainsi que des boutons de pairages. À noter que je n’ai pas eu besoin d’utiliser ces derniers lors de l’installation et du paramétrage. Le routeur Orbi Wifi 6, qui devra être connecté à votre box Internet, offrira en plus 3 ports Ethernet, plutôt pratiques. Le satellite quant à lui permettra, en plus du wifi, de connecter deux périphériques en Ethernet.

Des performances exceptionnelles

Venons en maintenant au cœur du sujet, les performances au niveau du réseau. N’ayant pas de périphériques compatibles Wifi 6, je me baserai sur le Speedtest intégré à l’application Orbi. Ce dernier nous annonce des débits à la hauteur. Pour ma part, rien de perdu, que du gain en direct.

Dans la réalité, les débits sont également très très bons, même sans compatibilité Wifi 6. Vous retrouverez ci-dessous une comparaison entre le Wifi de la box et le Wifi de l’Orbi Wifi 6 RBK352, les résultats sont sans appel. En effet, c’est une amélioration de 27% qui est à noter depuis mon smartphone ! Il n’y à pas d’amélioration sur la partie upload, mon abonnement étant limité à 60Mbps sur les débits montants. Sur le papier, Netgear annonce des débits maximaux allant jusqu’à 1.8 Gbit/s.



À gauche le Speedtest avec la box SFR, à droite avec l’Orbi Wifi 6

Dès l’installation, vous aurez accès à un mois gratuit à Netgear Armor. Cette fonctionnalité propose de sécuriser au maximum votre installation réseau. Il s’occupera, entre autres, de bloquer des URL malveillantes, pratique pour éviter les tentatives de pishing. Pour le reste des fonctionnalités offertes avec cet Orbi, il vous sera possible de créer un réseau WiFi invité très facilement, de voir les périphériques connectés, de les bloquer (pratique pour les enfants) ou encore de gérer à distance votre installation.





Les satellites, obligatoires dans une grande maison

Les satellites, ce sont grosso modo des relais permettant d’augmenter la portée de votre Wi-Fi. Un est fourni dans le pack présent aujourd’hui. Son installation est très simple et rapide. Le tout se fait via l’application. Pour vous donner un ordre d’idée, depuis l’installation de l’Orbi Wifi 6 RBK352 dans mon appartement au 4e étage, je capte désormais la WiFi sur le parking au rez-de-chaussée. Selon Netgear, ce pack est parfait pour une installation dans une maison/appartement de 200m². Si vous avez besoin de plus, il sera possible d’acheter des satellites supplémentaires.

Chose très importante à noter, le basculement du périphérique sur le satellite se fait sans aucune interruption. Si, par exemple vous utiliser votre smartphone et vous déplacer de la cuisine à votre chambre à l’étage (où un satellite est installé), le changement sera invisible, afin de vous offrir toujours le meilleur débit.

Conclusion

Si vous avez une grande maison ou une vieille maison avec des murs immenses, Netgear vous apporte la solution ultime. Avec l’Orbi Wifi 6 RBK352 finit les galères de réseau et les débits ridicules. Avec une installation ultra simple et des performances exceptionnelles, je ne peux que vous conseiller d’investir dans ce produit.

Ce pack est disponible à un tarif promotionnel de 214.99€ sur Amazon, alors n’hésitez plus.

Netgear Orbi Wifi 6 RBK352 214.99 9.7 Design 9.0/10

















Débits 10.0/10

















Contenu du packaging 10.0/10

















Points positifs Relativement abordable

Un application très bien faite

Facilité d'installation

Points négatifs Nous cherchons encore..

