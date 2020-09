Siri va s’améliorer pour notre plus grand bonheur !

La marque à la pomme aurait effectué une demande de brevet afin d’améliorer son assistant vocal, Siri. Apple souhaiterait à l’avenir améliorer Siri le rendant plus pertinent afin qu’il ne se déclenche plus de façon inopinée à l’avenir. Cette procédure n’est pas réellement nouvelle pour Apple étant donné qu’ils ont réalisé approximativement la même chose avec Face ID. Ce brevet a été déposé le 27 mai 2020 par Apple à l’USPTO puis à la suite de ça, révélé au grand jour le 10 septembre 2020.

Un assistant vocal autonome et moins énergivore

Si l’organisme fini par accepter le brevet, Apple pourra établir un cahier des charges afin de rendre Siri plus intelligent. Pour ce faire, Apple devra apprendre de Siri les différentes causes d’activations de Siri auprès des utilisateurs. Et par la suite, déterminer si s’était volontaire ou non. Dans cette phase de test ou du moins d’expérimentation, Apple pourrait se servir de Face ID afin de savoir si l’utilisateur regarde dans le cas présent son iPhone.

Dans un second temps, Apple pourrait également se servir des différents capteurs qui analysent la luminosité. En continuant cette liste, Apple aurait l’intention d’apprendre à Siri si l’utilisateur prononce bien le « Dis Siri ». Une autre option serait possible grâce à l’accéléromètre. Des options qui ont l’air réalisables sur papier, mais en réalité ? Apple travaille également sur un Siri moins énergivore. Ce qui serait possible grâce aux fonctions que le constructeur veut mettre en place à l’avenir.

« Le processus consiste à déterminer, sur la base des données obtenues à l’aide d’un ou de plusieurs capteurs du dispositif électronique. Si un ou plusieurs critères représentant le désintérêt exprimé par l’utilisateur sont satisfaits. Un assistant demande de l’énergie électrique qui est assez limitée sur les appareils portables qui fonctionnent sur batterie. De ce fait, il est préférable de faire fonctionner un assistant numérique de la façon la plus optimale afin de le rendre moins énergivore. » Apple