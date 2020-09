PS5 : quels jeux seront disponibles à la sortie de la console ?

Après des mois de rumeurs, le prix et la date de sortie de la PS5 sont enfin officialisés. La console sera ainsi proposée à 399 € dans sa version digitale et 499 € pour le modèle standard avec lecteur Blue-ray. Cependant, on ne va pas se le cacher, le choix entre la Xbox Series X/S ou la PlayStation 5 ne va pas se faire sur le prix ou les performances, mais plutôt sur les jeux vidéos disponibles à la sortie des consoles, voir après. Faisons donc un tour d’horizon des titres disponibles sur la PS5 dès son lancement le 19 novembre (hors jeux rétrocompatibles).

Les jeux disponibles à la sortie de la PS5

Sony ne compte pas faire la même erreur que Microsoft en ne proposant pas d’exclusivités à la sortie de sa console. En effet, la firme a quelques jeux à mettre sous la dent de ses fervents fans.

Tout d’abord, les joueurs pourront profiter d’un standalone des plus prometteurs : Marvel’s Spider-Man : Miles Morales. Spin off du premier opus paru sur PS4 en 2018, Marvel’s Spider-Man, le jeu vous met dans la peau du tout nouveau porteur du costume de Spider-Man, Miles Morales. Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure, sachez que le jeu seul est disponible à 59,99€. Rajoutez 20 euros et vous obtiendrez en plus le remaster PS5 du premier jeu. Le célèbre développeur FromSoftware relance l’un des jeux de la série des Souls, Demon’s Souls. Ce remake PS5 reprend ainsi le concept de Die & Retry propre à la série des Souls (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice…).

Astro’s Playroom, un jeu regroupant les démos techniques de la console, sera quant à lui préinstallé sur la nouvelle console de Sony. La célèbre série de jeux vidéo Little Big Planet arrive elle aussi au lancement de la PS5 avec Sackboy: A Big Adventure. L’occasion de profiter d’un jeu de plate-formes en 3D entre amis ou en solitaire. Pour finir, une nouvelle licence du nom de Destruction AllStars arrivera le 19 novembre.

Ubisoft, Activision, Capcom… seront aussi présents

Outre cette série de jeux vidéos first party (édité par des studios appartenant à Sony), les éditeurs tiers ont quelques jeux de côté pour la PS5. Ubisoft va ainsi nous faire revivre l’histoire des Vikings avec Assassin’s Creed Valhalla ou bien nous laisser hacker Londres dans Watch Dogs Legion. Activision quant à lui armera la console avec Call of Duty Black Ops : Cold War pendant que Bungie nous enverra faire un tour dans l’espace dans Destiny 2. On aura ensuite un jeu de courses, Dirt 5, ainsi qu’un battle royale, Fornite, à la sortie de la console.

Le catalogue de jeu PS5 s’agrandit grâce à la PlayStation Plus Collection

Et ce n’est pas fini ! Sony a décidé de gonfler la line-up de lancement de la PS5 avec la PlayStation Plus Collection. Pour faire simple, ce nouveau service regroupe pas moins de 18 jeux vidéo cultes de la PS4. Pour y accéder, il suffira d’avoir un abonnement PlayStation Plus.

Voici la liste des jeux présents dans la PlayStation Plus Collection :

God of War

The Last of Us : Remastered

Uncharted 4 : A Thief’s End

Batman : Arkham Knight

Bloodborne

Mortal Kombat X

Resident Evil 7 : Biohazard

Until Dawn

Detroit : Become Human

The Last Guardian

Ratchet & Clank

inFAMOUS : Second Son

Monster Hunter World

Final Fantasy XV

Battlefield 1

Days Gone

Persona 5

Fallout 4

Alors ? Quels jeux disponibles au lancement de la PS5 vous tentent le plus ?