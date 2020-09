PS5 – Sony communique les prix et la date de sortie

Lors de la conférence PlayStation du 16 septembre, Sony a enfin lancé les informations concrètes que tout le monde attendait.

PS5 – Le prix

Enfin dévoilés, les tarifs sont de 499 euros pour l’édition standard et 399 euros pour la digital édition.

Pour rappel, Microsoft a de son côté annoncé le tarif de 499 euros pour la Xbox Séries X. Celui de la Xbox Séries S (version light), est de 299 euros.

Précommandes et disponibilités

Lors de la conférence, Sony a indiqué une disponibilité pour le 10 novembre aux États-Unis et Japon, cela sera le 19 novembre pour l’Europe. Les précommandes seraient ouvertes dès le 17 septembre, les revendeurs sont tous dans les starting blocks.

Toutefois, selon Bloomberg, Sony aurait baissé sa production estimée de PS5 pour cette année de 4 millions d’unités, portant le nouveau total à environ 11 millions, suite à « des problèmes de production avec son système de puce de la conception de la nouvelle console. »

Par ailleurs, Sony a réservé 60 vols pour transporter la PS5 par avion jusqu’aux États-Unis. Le fait que Sony choisisse ce type de transport inhabituel pour les consoles de jeux vidéo prouve sa volonté d’approvisionner les joueurs en quantité suffisante. Cela ne concerne pour le moment que les États-Unis

Pour sa part, Microsoft a annoncé officiellement la sortie des nouvelles Xbox pour le 10 novembre 2020. Cette sortie sera mondiale et l’Europe ne sera donc pas servie après tout le monde contrairement à la PS5.

Contenu du pack

Une énième fuite sur twitter a mis en avant le contenu du package. Il sera identique pour les deux versions, la digitale et celle équipée du lecteur Blu-ray.

Pas de grosse surprise, on y retrouve la console, un contrôleur DualSense, un SSD de 825 Go, une base, un câble HDMI, un câble d’alimentation, un câble USB, un livret d’instruction ainsi que le jeu Astro’s PlayRoom qui sera préinstallé sur la console. Alors, prêt à dépenser 499 € pour acquérir la Next Gen ?

Encore un peu de temps ? Découvrez les jeux disponibles à la sortie de la PS5 !