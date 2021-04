L’Epic Games Store dépense sans compter pour concurrencer Steam

Grâce à Fortnite, l’Epic Games Store a réussi à se faire une place de choix sur le marché des jeux vidéo pour PC. En effet, le launcher a réussi à conquérir de nombreux joueurs grâce à sa propre plateforme de distribution de logiciels. Cependant, tout cela a un coût et Epic Games a grandement mis la main au portefeuille afin de garder sa solution intéressante pour les joueurs et les développeurs par rapport à la concurrence principale du marché : Steam.

Steam est aujourd’hui la plateforme la plus utilisée pour acheter, télécharger et lancer les jeux vidéo des PCistes. Dominant largement pendant plusieurs années, le launcher est aujourd’hui face à un concurrent qui ne manque pas d’argument : l’Epic Games Store. Outre de meilleures rémunérations pour les développeurs de jeux vidéo, Epic Games n’a pas hésité à signer des contrats d’édition pour faire profiter de licences en exclusivité sur sa plateforme ou encore à offrir des jeux aux internautes. Aujourd’hui, le montant des mesures mis en place par la firme vient d’être révélé.

BANDEAU PUBLICITE

Combien a investi l’Epic Games Store pour concurrencer Steam ?

Dans le cadre du procès entre Apple et Epic Games prévu pour le 3 mai prochain aux États-Unis, nous avons eu l’occasion d’apprendre des informations sur l’entreprise de Tim Sweeney. Pour commencer, nous avons appris que la firme avait perdu pas moins de 181 millions de dollars en 2019 à cause de l’Epic Games Store et 273 millions de dollars en 2020. En effet, même si 700 millions de dollars avaient été dépensés par les joueurs l’année dernière (dont 265 millions pour des jeux PC tiers), la plateforme aurait promis 444 millions de dollars de revenus pour les éditeurs et les développeurs.

La facture ne s’arrêterait cependant pas à cela. En effet, il faut ensuite compter l’investissement fait par l’Epic Games Store pour offrir des jeux chaque mois aux joueurs. Selon le média Eurogamer ayant relayés ces informations, l’Epic Games Store ne dégagerait pas de bénéfices avant l’année 2027. Apple soulignait aussi récemment que le launcher « ne fera pas de profits avant plusieurs années, s’il en fait un jour ».

Publicité

Il ne faut tout de même pas oublier qu’Epic Games possède d’autres activités qui lui rapportent gros. On peut par exemple penser au moteur de jeu Unreal Engine, mais aussi du battle royale Fortnite.

Encore un peu de temps ? Découvrez les meilleures ventes de jeu Steam de l’année 2020 !