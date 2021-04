La Ligue 1 Uber Eats arrive sur Twitch !

La Ligue de football professionnel a lancé mercredi 7 avril sa chaîne Twitch sur la Ligue 1. Les matchs ne seront pas diffusés, mais les internautes auront accès à des émissions originales et à des rencontres d’eLigue 1.

La Ligue 1 Uber Eats poursuit son développement digital

Avec le lancement de sa chaîne Twitch, la LFP espère toucher un plus large public. La chaîne proposera des programmes originaux autour du Championnat de France et la diffusion en live et en exclusivité de l’intégralité de l’eLigue 1. Twitch est aujourd’hui le service de streaming live incontournable des jeunes. Historiquement dédiée au gaming, Twitch se diversifie et accueille de plus en plus de contenus.

Source : LFP

« L’audience moyenne quotidienne est de 30 millions d’utilisateurs, et 75 % d’entre eux ont moins de 25 ans », précise Farhan Ahmed, responsable des partenariats chez Twitch. Après l’OM et le PSG, Twitch accompagne désormais la LFP pour l’aider à séduire un public plus jeune.

A quoi faut-il s’attendre sur cette chaîne Twitch ?

Cette chaîne numérique sur la Ligue 1 proposera, dans un premier temps, deux types de contenus. D’abord, ce que les utilisateurs de Twitch consomment en premier lieu : les jeux vidéo. La propre compétition de eSport sur le jeu FIFA est diffusée jusqu’ici par beIN Sports. La première émission en direct, présentée par Quento et TPK, deux streamers (diffuseurs de contenus) de la plateforme a été présentée mercredi 7 avril. On pouvait assister aux finales de la eLigue 1 Open (tournoi amateur).

La @Ligue1UberEats arrive sur @TwitchFR !

Au menu : des programmes originaux autour du Championnat de France et la diffusion en live et en exclusivité de l’intégralité de l’@e_LIGUE_1.



Au total, entre avril et juin, la chaîne de la LFP retransmettra 19 programmes, dont 14 en direct. Ce sera essentiellement autour de la compétition professionnelle eLigue 1. « Cela nous permet pour la première fois de maîtriser toute la chaîne de valeur, de l’organisation de la compétition à sa diffusion, en passant par la production, indique Mathieu Ficot, le DG adjoint de la LFP.

« Dans quelques semaines », la chaîne diffusera deux émissions hebdomadaires portant sur le « vrai » football. Tout d’abord, « Ligue 1 Legends », propose des analyses à partir d’archives de la Ligue. « On essaiera de raconter des histoires autour de grands moments de Ligue 1 de ces dernières années ou de ces dernières décennies, comme les plus beaux coups francs de Juninho, la retraite de Beckham, le premier but de Mbappé, etc. », précise Mathieu Ficot.

Envie d'en savoir plus sur la plateforme de streaming ?