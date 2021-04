Sennheiser a récemment lancé plusieurs micros et accessoires. Tous à destination des créateurs de contenus, qu’ils soient audio ou vidéo. Nous retrouvons donc des micros-cravates mais aussi des kits mobiles ou encore des micros-canons.

La gamme Sennheiser Mobile Kits a pour but de couvrir tous les besoins audio. Qu’ils soient enregistrés avec un smartphone comme une caméra, tout est possible.

Les Mobile Kits sont des offres complètes en réponse à tous les besoins audio. Que l’on préfère un micro fixé à la caméra ou un micro-cravate sans fil, chacun s’accompagne d’accessoires selon les besoins. Nicole Fresen, chef de produit chez Sennheiser

MKE 400 : Le Micro-Canon compact et ultra-complet

Le MKE 400 est à destiner à être utilisé sur une caméra ou un appareil photo. Fixé au-dessus du viseur, il s’adresse aux créateurs ayant le besoin d’un micro ultra directionnel et surtout à la qualité audio irréprochable. Le micro ayant pour but de ne capturer que la voix et non les bruits environnants.

Il est équipé d’une prise casque pour le monitoring du son ainsi qu’un contrôle digital du volume (8 niveaux différents). N’importe quel casque peut être connecté au micro via une prise jack 3,5mm. Le MKE 400 est doté d’une suspension anti-chocs renforcée ainsi que d’une bonnette anti-vent intégrée qui enveloppe le micro.

Un filtre coupe-bas équipe également le micro, il permet de supprimer automatiquement les basses-fréquences venant parasiter les enregistrements. Ainsi, plus de problème avec le bruit des voitures, de l’orage ou du vent !

Le micro en lui même est vendu avec des câbles TRS et TRRS de 3,5 mm. Il est alimenté par deux piles AAA pour une autonomie de 100 heures en prise de son en continu. A la fin de ces 100 heures, un signal prévient qu’il ne reste donc que 3 heures de batterie. Le MKE 400 est donc compatible avec les caméras DSLR/M et autres appareils mobiles (comme une perche ou un stabilisateur).

Quant à la disponibilité du MKE 400, il est disponible à 199€ dès aujourd’hui.

Des Sennheiser Mobile Kits à foison

Sennheiser propose également plusieurs kits, pour satisfaire tous les créateurs de contenu sur smartphone.

Le premier kit est le MKE 200 Mobile Kit qui inclut donc le micro-canon MKE 200 mais pas seulement ! Dans ce kit nous retrouverons également un trépied Manfrotto PIXI mini ainsi qu’une pince et deux câbles TRS et TRRS (comme ceux vendus avec le MKE 400.

Ce même kit est disponible pour le modèle supérieur, le MKE 400. Le MKE 400 Mobile Kit comporte donc un Trépied Manfrotto PICI mini, la pince ainsi que les deux câbles.

Le MKE 200 Mobile Kit est disponible au prix de 129€ et le MKE 400 Mobile Kit à 229€.

Deux autres kits sont disponibles, le XS Lav USB-C Mobile Kit, composé toujours de la pince ainsi que du trépied mais à la place d’un micro-canon, nous retrouvons le micro-cravate sans fil XS Lav USB-C. Adapté aux podcasts ou vidéos, il permet donc d’enregistrer tout le contenu audio facilement.

Le dernier kit, le XSW-D Portable Lav Mobile Kit. Toujours composé comme les précédents de la pince ainsi que le trépied et le micro-cravate, s’ajoutent un câble TRS-TRRS ainsi qu’un atténuateur (câble XSW-D). Tout ceci dans le but d’optimiser la prise de son des appareils mobiles.

Le XS Lav USB-C Mobile Kit est disponible à 99€ dès aujourd’hui.

Pour le XSW-D Portable Lav Mobile Kit, il faudra attendre courant mai 2021 où il sera disponible au prix de 329€.

Notez qu’il est possible d’ajouter à tous ces kits (excepté le XS Lav, déjà en USB-C) un câble CL 35 USB-C, il permet de raccorder un smartphone à micro Sennheiser MKE 200 ou 400 ou encore au XSW-D Portable Lav. Ce câble est disponible à 29€ l’unité.