Les processeurs Ryzen bientôt présents sur les nouveautés Dell et Alienware

Dans le milieu du gaming, Alienware est une marque que tout le monde connaît. Que ce soit pour ses performances ou pour ses prix plutôt élevés, tout le monde en a déjà entendu parler. Dans un monde plus « lambda », Dell n’est plus à présenter non plus avec une forte présence du le secteur des ordinateurs allant du bas de gamme jusqu’au haut de gamme. Alienware est d’ailleurs une filiale de Dell. Aujourd’hui, les deux marques annoncent deux nouveaux ordinateurs portables tournant avec les derniers processeurs AMD Ryzen Série 5000.

Alienware m15 Ryzen Edition R5

Le premier est donc le modèle d’Alienware. Avec son design élégant, la marque Alien fait un beau travail d’esthétique. Son écran est plutôt renversant avec une dalle de 15″ QHD offrant un taux de rafraîchissement de 240Hz. Il existera également une variante FHD avec un taux de rafraîchissement de 360Hz. Côté performance ce sera les processeurs de la série AMD Ryzen Série 5000 H, épaulés par les cartes graphiques RTX Series 30, qui s’occuperont d’animer ce petit monstre. Pour la RAM ce sera de la DDR4 3200Mhz qui, pour une fois chez Alienware, pourra être remplacé par l’utilisateur directement. Une option sera également disponible afin d’avoir un clavier mécanique co-développé avec Cherry MX. Pour le moment, nous n’avons pas plus d’informations sur les prix ni sur les caractéristiques exactes.

BANDEAU PUBLICITE

Dell G15 Ryzen Edition

Avec cette nouvelle mouture d’ordinateur portable par Dell, nous rentrons dans l’abordable niveau tarif. Le Dell G15 Ryzen Edition sera disponible en 4 couleurs différentes (Dark Shadow Grey, Specter Green, Phantom Grey et Obsidian Black). Côté performances nous retrouvons également les tout derniers processeurs AMD Ryzen 5 Série 5000. Au niveau des cartes graphiques, tout comme l’Alienware ce sera les toutes dernières cartes graphiques RTX Série 30 que nous retrouvons sous le capot. Au niveau de l’écran, pas d’informations sur la qualité de la dalle, mais nous savons déjà qu’ils seront disponibles en 120, 135 et 360Hz. Quant aux tarifs, ils débuteront à 949€.

Publicité