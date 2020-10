Test – GXT 258 Fyru de TRUST Gaming : un micro parfait !

Publicité

Lorsqu’il s’agit de capter sa voix, il n’est pas rare de se perdre tellement la quantité de produits est grande. Trust gaming offre ici avec le GXT 258, un micro d’une excellente conception offrant un rendu proche des micros haut de gamme.

Design

À l’ouverture du packaging, nous tombons directement sur le micro, ainsi que son pied. Tout est conçu en métal et son poids est gage d’une conception de qualité !

Le choix du gunmétal est parfait, cela donne au micro un design sobre et discret, mais tellement efficace !

Le micro est au format tube, et possède un « col » qui vient enserrer la moitié du corps du micro. Les grilles perforées à l’avant et à l’arrière sont doublées à l’intérieur de mousse, formant ainsi le filtre anti-pop.

L’éclairage est bien pensé ! outre les LED sur le dessus, 5 autres sont disposées dans le col du micro, et donnent un reflet discret, mais non négligeable sur le micro. Vous pouvez alors choisir entre 5 couleurs ! Lorsque vous décidez de « muter » le micro, les LED s’éclairent en rouge !

Connectiques

En façade nous trouvons donc les 2 boutons, l’un gère le gain et le mode silence du micro par une pression tandis que le second gère le volume du retour audio !

Point de connectique futile sur le GXT 258 Fury ! En effet, une prise Jack en façade permet de connecter un casque afin d’avoir un retour, très utile lors des réglages !

Sous le micro, une prise USB-C dédiée au raccordement au PC.

Le pied quant à lui est de fixation universelle 5/8″, il est possible donc de changer le pied d’origine par un bras !

Performances

Le GXT 258 Fury possède plusieurs modes de captation du son. À savoir : cardioïde, bidirectionnel, stéréo, et omnidirectionnel ! Ainsi plus besoins de plusieurs micros, celui-ci s’adapte a vos besoins. Le tout est configurable via un bouton « mode » sur le dessus. La sélection est simple, 4 LED sont disposées sur le dessus et lorsque celles-ci sont allumées, cela veut dire qu’il capte le son en provenance de cette direction.

Concernant la qualité audio, le GXT 258 FURY offre des enregistrements riches et proches d’une qualité studio !

Lors de mes parties en ligne, je n’ai eu aucun retour sur la qualité du son, bien au contraire, le seul bémol est que pour obtenir un son parfait le micro doit être suffisamment proche de votre bouche. Le fait de pouvoir choisir le gain vous permet de vous rapprocher soit d’un son cristallin ou au contraire un son plus chaud !

Caractéristiques

Taille du micro assemblé 183 X 63 X 74 mm Poids du micro assemblé 1030 g Type de connexion Filaire / USB Taille du câble 180 cm Type de microphone Condensateur Directivité Omidirectionnel – Bidirectionnel – Cardioïde – stéréo Taux d’échantillonnage 16 bit, 48kHz Réduction de bruit Non (possible avec logiciel type RTX voice) Type de pieds Trépieds avec inclinaison réglable

Conclusion

Pour conclure le GXT 258 Fyru se situe dans les micros haut de gamme, sa conception en gunmétal et les finitions parfaitement réalisées font de lui un incontournable ! Rivalisant avec certains grands modèles comme le HyperX QuadCast, il a été difficile pour moi de lui trouver des défauts.

Cependant, si je devais être tatillon, je noterais que le filtre anti-pop, n’est pas à la hauteur de ce qu’il prétend, mais cela est vite corrigé par tous les différents systèmes existants comme RTX Voice, ou encore Krisp sur Discord.

Ou, mais là encore ce n’est en rien gênant selon moi, le manque de choix sur les couleurs LED. Une connectivité avec les divers programmes de personnalisation comme AURA SYNC aurait été appréciable.

Prix et disponibilité

Le GXT 258 Fyru est disponible dès maintenant au prix de 129.99€

Produit disponible sur Trust Gaming GXT 258 Fyru micro de streaming USB 4-en-1 avec 4 directivités (Cardioïde, Bidirectionnel, Stéréo et omnidirectionnel) pour PC

Voir l'offre 76,90 €

GXT 258 Fyru 129.99 € 9.7 Design 10.0/10

















Connectiques 10.0/10

















Performances 9.0/10

















Points positifs Un design sobre

Un système Plug'n Play parfait

Des performances dignes des plus grands Points négatifs Un filtre anti-pop légèrement en deça de nos attentes

Le choix des couleurs LED prédéfinies, sans possibilitées de changer