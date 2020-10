Publicité

Attendue pour le 30 octobre, la saison 2 de The Mandalorian se dévoile avec une bande-annonce à couper le souffle. La série phare de Disney+ dérivée de l’univers Star Wars avait fait un carton pour sa première saison. Elle comportait huit épisodes, tout comme la saison 2.

Pour la situer dans l’univers Star Wars, l’histoire se déroule 5 ans après Le Retour du Jedi et 25 ans avant Le Réveil de la Force. Elle raconte les aventures d’un mercenaire Mandalorien au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République.

Résumé de la saison 1

Après la chute de l’Empire et la fondation de la Nouvelle République, le métier de chasseur de primes ne paie plus. Le Mandalorien, surnommé Mando, connu pour être un des plus redoutables chasseurs de primes, accepte un contrat non officiel. Il doit, moyennant une prime élevée, retrouver et ramener à ses commanditaires un être vivant de 50 ans. En cours de mission, Mando découvre que, malgré son âge c’est un bébé ou un enfant de la même espèce que Yoda.

Il découvre aussi que sa cible maîtrise déjà la Force. Après avoir rempli son contrat auprès d’un vieil homme portant un insigne de l’Empire entouré de nombreux Stormtroopers, et touché la prime, le Mandalorien se ravise, et revient sauver l’Enfant. Il doit ensuite prendre la fuite avec lui. Il sera poursuivi par tout ce que la galaxie compte de chasseurs de primes lancés à leurs trousses. Également, une garnison d’impériaux émergeant des cendres de l’Empire le poursuit…

Publicité

Saison 2 le 30 octobre

The Mandalorian saison 2 sera donc diffusée à partir du 30 octobre prochain sur Disney+.

La bande-annonce est beaucoup plus sombre et visuellement très belle et très soignée. On retrouve donc les protagonistes de la saison 1 et on espère en apprendre plus sur l’enfant, baptisé « baby Yoda ».

Si vous le pouvez, regardez cette série en 4K, c’est absolument bluffant.

« Telle est la voie »