Disney se réorganise et va désormais s’orienter vers le streaming

Étant donné l’incroyable succès de Disney+ et de nos plans pour accélérer nos services directs vers le consommateur, nous positionnons stratégiquement notre compagnie. Cela afin de mieux soutenir notre stratégie de croissance et augmenter la valeur des actions.

Gérer la création de contenu distinctement de la distribution nous permettra d’être plus efficace et souple dans la fabrication du contenu que les consommateurs veulent le plus, délivré de la façon qu’ils préfèrent. Nos équipes créatives se concentreront sur ce qu’ils savent faire de mieux – créer du contenu de classe mondiale, basé sur les franchises. Notre nouvelle équipe de distribution globale centralisée se concentrera sur la délivrance et la monétisation du contenu de la manière la plus optimale possible sur toutes les plateformes, incluant Disney+, Hulu, ESPN+ et Star, notre prochain de service de streaming international.

Bob Chapek, The Walt Disney Company