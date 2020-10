Publicité

La naissance de l’airbag Hövding

Pensé par Anna Haupt et Terese Alstin en 2006 lorsqu’elles étaient encore étudiantes en design industriel, le projet Hövding répond à la réglementation suédoise rendant le port du casque obligatoire pour les cyclistes de moins de 15 ans. Elles ont en effet eu l’idée de réaliser un casque de vélo que chacun souhaiterait porter. C’est ainsi que, pour leur projet de fin d’études, Anna et Terese réalisent leur premier prototype de tour de cou servant d’airbag pour cyclistes.

Depuis, Hövding a connu un développement conséquent grâce à l’intérêt suscité par le projet. Ce sont aujourd’hui quarante personnes qui travaillent au sein de la société cotée en bourse. L’entreprise en est actuellement (en 2020) à la troisième version de son airbag, le Hövding 3, qualifié « de moyen le plus sûr au monde pour protéger la tête des cyclistes ».

Belle découverte !

Adepte des nouvelles mobilités urbaines et de vélo, j’ai découvert l’airbag Hövding par le biais du distributeur et revendeur TOAD, spécialiste des produits innovants dans l’univers des loisirs extérieurs (moto, vélo, outdoor, nautisme).

J’ai tout de suite accroché avec le concept novateur proposé par Hövding : l’idée d’être protégé à vélo sans avoir à porter de casque, simplement en plaçant le Hövding autour du cou pour soutenir les trapèzes et les cervicales, est très séduisante.

Unboxing de l’airbag Hövding 3.0

Petit tour dans la boîte de cet objet innovant et haut-de-gamme, vendu au prix de 299 euros. Le packaging est très soigné. On y retrouve le collier Hövding contenant l’airbag, un guide de démarrage rapide ainsi que la notice complète, un câble de chargement USB-C, et un feuillet sur l’extra garantie « accident ».

Pour finir, la boîte contient également une enveloppe textile noire : lorsqu’elle est mise en place et zippée sur l’airbag, cette housse a vocation à assurer l’étanchéité et la résistance aux intempéries du produit. Il est d’ailleurs possible d’acquérir des housses supplémentaires dans différents styles sur le site de Hövding afin de les interchanger selon ses envies et préférences. Cela vous coûtera en revanche 50 euros par housse, pas donné pour une simple housse textile !

Se protéger à vélo, sans rien sur la tête

Le Hövding 3 est un airbag ajustable qui se porte autour du cou et qui va se déployer pour protéger la tête, le cou et les trapèzes en cas de choc ou de chute à vélo.

Pour ce faire, l’airbag est doté de capteurs et d’algorithmes. Ces derniers travaillent de concert pour analyser et repérer l’accident avant qu’il ne survienne et ainsi déclencher l’airbag avant la chute. Des milliers de tests avec des cascadeurs et mannequins de crash-test ont servi pour reproduire différents types d’accidents de vélo. L’objectif était d’enregistrer les mouvements spécifiques des chutes pour réaliser l’algorithme le plus performant pour le Hövding.

En utilisation l’airbag analyse les mouvements du cycliste 200 fois par seconde. Grâce à ce procédé, l’airbag est capable de se déclencher via une cartouche d’hélium en un dixième de seconde (0,1 seconde) en cas d’accident ou de choc détecté par cet ingénieux système ! Hövding revendique ainsi une protection 8 fois meilleure avec son airbag par rapport à un casque de vélo plus classique.

Pesant 800 grammes, le Hövding 3 a une autonomie annoncée d’environ 15 heures en activité et se charge via USB-C en 2 heures environ. Le niveau de batterie est visible directement sur le bouton de l’airbag à côté du port de recharge.

Il est également possible de visualiser le niveau de la batterie sur une application dédiée, en connectant le Hövding 3 à son téléphone par Bluetooth. De plus, cette application permet d’accéder aux statistiques de ses trajets, et plus intéressant encore : d’enregistrer et de notifier des contacts par message automatique en cas d’accident (sauf si le cycliste annule cette notification dans les 2 minutes suivant le déclenchement de l’airbag).

Démo et impressions

Testé pour la première fois en condition lors du salon AUTONOMY, j’ai pu simuler une chute à vélo équipé du Hövding 3.

Je dois dire qu’après l’avoir testé. On peut tout de suite plus juger de son efficacité surprenante ! J’ai alors rapidement accordé ma confiance à ce petit bijou. Le déclenchement de l’airbag n’en est pas moins surprenant. Sa capacité à détecter les chutes est impressionnante. Une fois déployé l’airbag englobe parfaitement toute la boite crânienne en soutenant les cervicales via le collier.

J’ai pu testé plus longuement l’appareil avec un second exemplaire du produit confié par TOAD. À l’utilisation, le collier est confortable à condition d’être bien ajusté à sa taille. Il reste en revanche un peu lourd à la longue par rapport à un casque standart. Avant utilisation, on viendra préalablement l’ajuster à la taille de son cou avec la molette crantée BOA.

L’airbag s’enclenche et se désamorce via la boucle métallique du tour de cou, juste après avoir zippé le collier sur soi. La boucle d’activation s’illumine en vert et le Hövding retenti d’un signal sonore une fois opérationnel à la détection. Pour désamorcer détection et la protection, schéma inverse en utilisant la tirette de la boucle métallique. L’appareil passera alors en veille.

Une fois actif, attention à ne pas faire de mouvement brusque. Se baisser brusquement vers l’avant pour ramasser quelque chose pourrait être fatal pour l’airbag. Cela pourrait provoquer le déclenchement de l’airbag en étant mal interprété par le système. Pour éviter ces mésaventures, le plus simple est encore d’adopter le réflexe d’amorcer et désamorcer l’Hövding uniquement sur un vélo.

Hövding est un produit plein d’innovations mais avec des limites. Nous sommes face à un produit qui n’est pas durable. Ce dernier est à usage unique comme tout airbag. Une fois la capsule explosée et le ballon déployé, il ne vous restera plus qu’à jeter l’appareil au recyclage. Pas terrible en terme d’écologie quand on sait que beaucoup d’électronique est embarqué dedans. D’autant plus que son tarif représente un cout important à l’achat.

Que penser du Hövding 3.0 ?

En conclusion, la protection offerte par l’airbag Hövding est très convaincante par ses capacités. Mais sa durabilité limitée est un réel frein à l’achat. On peut compter sur l’extra garantie pour bénéficier jusqu’à 2 remplacements d’Hövding par an pour 29 euros supplémentaires.

Au final, l’airbag Hövding s’adresse en particulier à ceux qui ne veulent plus d’un classique casque. Ces casques qui aplatissent la coiffure ! Quand même plus agréable de flâner les cheveux au vent !

