Ligue des Champions : regarder le match OM-Olympiakos en Streaming et en direct

Six ans après, l’Olympique de Marseille fait son retour dans la compétition reine du Football. Ce soir en Ligue des Champions face à l’Olympiakos, l’OM aura a cœur de gagner. Pour suivre le match en direct ou en Streaming, Le Café du Geek vous propose un guide complet pour suivre le match en toutes circonstances !

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les Marseillais, qui attendent ce retour au plus haut niveau avec impatience !

La véritable saison de Téléfoot démarre également avec le lancement de la Ligue des Champions. En difficulté avec la Ligue 1, la Chaîne dédiée au Football en France espère vraiment commencer sa saison avec la Ligue des Champions.

Pour suivre le match de ce soir, il est donc possible de s’abonner à Téléfoot. On retrouve notamment une formule à 29€ par mois qui comprend un abonnement Netflix ! Cet abonnement très complet permet de suivre le match en direct et en streaming sur tous ses écrans !

Petite information supplémentaire, pour ceux disposant d’un téléviseur Sony, l’application Téléfoot est disponible directement sur leur Smart TV !

RMC Sport : le co-diffuseur pour suivre le match en direct ou en Streaming

Pour celles et ceux qui n’apprécient pas trop le changement, il est toujours possible de s’abonner à RMC Sport pour suivre la Ligue des Champions. En effet, cette année en France, il y a deux diffuseurs de la compétition reine !

Ainsi, pour suivre le match de l’Olympique de Marseille ce soir en Ligue des Champions, il suffit de se rendre sur la page RMC Sport pour s’inscrire !

Suivre le match de Ligue des Champions OM – Olympiakos en direct et en Streaming

Pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas souscrire à un abonnement payant, il est possible de suivre le match en streaming. Attention cependant, bien que gratuits, les sites de Streaming peuvent êtres dangereux pour votre ordinateur. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser un VPN ainsi qu’un Anti-virus performant.

En ce qui concerne les liens vers les sites de Streaming, Le café Du Geek vous en a sélectionné quelques-uns dans la liste ci-dessous :

Si toutefois vous souhaitiez avoir une liste plus complète, n’hésitez pas à vous rendre sur notre article consacré aux sites de Streaming !

