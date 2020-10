Corsair vous fait sentir le son avec son casque HS60 Haptic

Publicité

Corsair est très actif ce mois-ci, avec de nouveaux produits qui renouvellent la majeure partie de la gamme que le fabricant propose. Cette fois-ci, c’est un nouveau casque filaire que nous présente Corsair, avec une nouveauté assez rare : le HS60 Haptic. Ce dernier fonctionne uniquement sur PC.

Le son prend forme

Le nouveau Corsair HS60 Haptic possède dans chaque oreillette des transducteurs avec retour haptique. En d’autres termes, ils permettent d’utiliser les basses fréquences du son pour que son porteur en ressente les vibrations. Cette technologie, appelée Taction Technology, permet de faire l’expérience d’une immersion toujours plus avancée dans les jeux vidéos, en particulier les FPS. Chaque explosion aura donc encore plus de texture et les sensations sont décuplées. La qualité du son n’en est alors pas réduite, et le même système de microphone amovible que les versions précédentes est inclus.

Voici la vidéo de présentation officielle :

Les oreillettes sont réglables et à mémoire de forme pour améliorer le confort. Sa structure rigide est en aluminium et une molette de volume sur chaque oreillette permet de régler le volume en un geste. Un bouton tactile est également présent pour activer / désactiver le micro à la volée, sans le débrancher.

Tous les détails du casque HS60 Haptic sont disponibles sur le site officiel de Corsair. Il est d’ores et déjà disponible sur la boutique Corsair et le sera bientôt dans les boutiques partenaires. Alors, nous espérons pouvoir le tester pour vous et vous donner notre ressenti sur cette nouveauté. Cette technologie était pour jusqu’à présent peu démocratisée, tandis que certains fabricants comme Klim l’utilisent depuis quelques années déjà.