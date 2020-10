Publicité

Huawei vient de nous proposer via sa sous-marque Honor, un ultrabook compétitif et abordable, le MagicBook Pro. Certes, ce PC n’ira pas concurrencer le MacBook Pro, mais il a de sérieux arguments pour se positionner comme une alternative très intéressante.

Design du Magic Book Pro

Même si son design n’est pas révolutionnaire, le gris foncé est du plus bel effet. Le châssis de cet ordinateur portable est au format 16 pouces fait vraiment bonne impression. On a l’impression d’être sur un ordinateur premium. Malgré sa taille, la machine est légère, elle ne pèse que 1,7 kg.

Concernant la connectique offerte, on va à l’essentiel. Le côté droit du PC comporte deux ports USB 3.0 de type A et la prise casque/micro.

Sur le côté gauche, nous pouvons trouver un port USB de type C (qui sert au raccordement de l’alimentation), un troisième port USB 3.0 de type A et une sortie vidéo HDMI.

Vous pouvez constater que le MagicBook Pro est malheureusement ne détient pas de lecteur de carte SD, c’est dommage. Son clavier rétro éclairé est bordé de chaque côté des deux enceintes. Celle de droite intègre le bouton d’allumage, ce dernier fait également office de lecteur d’empreinte digitale. Bien pratique pour déverrouiller l’ordinateur. Rien de particulier concernant le touchpad, il est assez grand pour faciliter votre navigation.



Dernier point, comme pour le Honor MagicBook 14, Huawei Matebook D 2020 ou le Huawei Matebook X Pro, la webcam est escamotable. Bien que l’idée de l’intégration soit intéressante, le résultat l’est beaucoup moins.

Lors de meeting vidéo, il est impossible de regarder vos contacts dans les yeux si vous regardez l’écran. De plus vos collègues ou amis auront l’immense joie d’avoir une « splendide » vue sur votre menton.

Ecran et son du MagicBook Pro

Honor à intégré un écran LCD IPS de 16,1 pouces au format 16:9. Il affiche une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Concernant la luminosité et le contraste sont bons. Ils permettent un bon confort de vision. Les couleurs sont chaudes et naturelles. L’écran est entouré de bords fins sur le haut et les côtés. La partie basse est plus épaisse (1,5cm contre 0,5 cm).

Concernant la partie audio, les enceintes délivrent un son correct toutefois comme souvent, cela manque de basses. Le PC inclut le logiciel Nahimic permettant de régler plus finement la partie audio. Mais n’espérez pas de miracles.

Bref, vous avez tout ce qu’il faut pour vous faire de bonnes séances vidéos Netflix ou autres.

Performances du PC

Le processeur AMD Ryzen 5 4600H est un modèle à 6 cœurs / 12 threads qui fonctionne à une fréquence de base de 3 GHz (turbo jusqu’à 4 GHz).

Le processeur exploite l’architecture AMD de quatrième génération. La partie graphique n’est pas gérée par une puce graphique dédiée. C’est le Radeon Vega intégré au processeur qui s’en charge avec ses multiples cœurs.

Coté mémoire, le MagicBook Pro possède de 16 Go de mémoire et d’un SSD de 512 Go pour le stockage.

À l’utilisation, nous avons pu tester des jeux tels qu’Overwatch ou Fortnite. Le PC s’en sort très bien, nous n’avons pas constaté de baisse de framerate malgré un paramétrage en élevé. Bref, les performances sont là ! Bien sûr nous ne sommes pas sur un PC gamer non plus. Mais cela suffira pour la majorité des utilisateurs.

Autonomie du PC Honor

Côté durée de vie de la batterie, en utilisation bureautique vous pourrez tenir environ 10 heures et demie. Ce qui vous permettra de tenir une journée de bureau ou de cours. Ce n’est certes pas la meilleure autonomie du marché, mais cela reste honnête.

Le PC est fourni avec un chargeur rapide. Avec une batterie quasi à plat, une charge d’une heure vous permet de frôler les 90% de batterie chargée.

Conclusion

Le Honor MagicBook Pro est vraiment un très bon PC. Il offre des performances très intéressantes et son écran de qualité sera convenir à beaucoup d’utilisateurs différents. Autre atout, il est disponible pour un prix raisonnable. On pourra aisément lui excuser sa webcam mal située.

Il est disponible sur Amazon au prix de 849,90€.





