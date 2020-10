Raya et le dernier dragon : découvrez la première bande-annonce

Publicité

Annoncé en 2019, Raya et le dernier dragon, le prochain « classique d’animation« Disney, vient d’avoir sa première bande-annonce.

En août, nous vous avions dévoilé le synopsis du film que vous pouvez (re)découvrir ci-après :

Il y a bien longtemps, dans le monde magique de Kumandra, humains et dragons vivaient en harmonie. Mais des monstres sinistres appelées Druuns sont venus menacer ce monde et les dragons se sont sacrifiés pour sauver l'humanité. Nous sommes maintenant 500 ans plus tard. Ces mêmes monstres sont revenus. Et c'est à Raya, une jeune guerrière courageuse, que revient la tâche de retrouver la trace du dernier dragon afin d'arrêter les Druuns pour de bon. Néanmoins, durant son périple, Raya apprendra que sauver le monde ne nécessite pas que les pouvoirs magiques d'un dragon… cela demande également de la confiance. D23.com

Cette bande-annonce nous présente plusieurs aspects du film de manière à susciter notre curiosité et à nous faire se poser des questions quant à son univers. Cela lui donne néanmoins plus des allures de teaser que de vraie bande-annonce…

En effet, sous une musique trépidante, on nous y présente le personnage de Raya (interprété en VO par Kelly Marie Tran), qui s’entraîne pour être gardienne d’une « pierre du dragon« . Elle parle de son royaume, divisé en plusieurs peuples. Pour l’unifier de nouveau, elle et son animal acolyte Tuk Tuk doivent retrouver le dernier dragon (prénommé Sisu et interprété par Awkwafina). Au début de ce teaser, nous voyons Raya visiblement adolescente affrontant un mystérieux personnage masqué. Qui sait, peut-être fera-t-il figure d’antagoniste…

Découvrez cette bande-annonce dès maintenant :

Raya et le dernier dragon devrait sortir dans les salles françaises en mars 2021.

L’affiche du film, dévoilée le 20 octobre dernier.