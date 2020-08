Des nouvelles du prochain Disney, Raya et le Dernier Dragon

Annoncé l’été dernier, Raya et le dernier dragon sera la prochaine création originale des studios Disney. C’est lors de l’exposition D23 de 2019 que le grand public a pu prendre connaissance du film.

En voici le résumé (issu du site D23.com et traduit de l’anglais) :

Il y a bien longtemps, dans le monde magique de Kumandra, humains et dragons vivaient en harmonie. Mais des monstres sinistres appelées Druuns sont venus menacer ce monde et les dragons se sont sacrifiés pour sauver l’humanité. Nous sommes maintenant 500 ans plus tard. Ces mêmes monstres sont revenus. Et c’est à Raya, une jeune guerrière courageuse, que revient la tâche de retrouver la trace du dernier dragon afin d’arrêter les Druuns pour de bon. Néanmoins, durant son périple, Raya apprendra que sauver le monde ne nécessite pas que les pouvoirs magiques d’un dragon… cela demande également de la confiance. D23.com

Pour ce nouveau film d’animation, Disney s’est inspiré de la culture des pays d’Asie du Sud-Est comme la Thaïlande ou le Vietnam.

De nouveaux réalisateurs et un scénariste en plus

Lors de son annonce en 2019, les réalisateurs attelés au projet étaient Paul Briggs et Dean Wellins. Le premier a supervisé les histoires de La Reine des Neiges, des Nouveaux Héros et de Raiponce entre autres. Le deuxième est animateur et a apporté son soutien aux scénarios des films cités précédemment, mais aussi Zootopie ou Vaiana.

Désormais, Dean Wellins est écarté du projet. Quant à Paul Briggs, il est maintenant crédité en tant que co-réalisateur avec John Ripa, animateur de longue date chez Disney.

Les nouveaux réalisateurs du film sont désormais Don Hall et Carlos López Estrada. Le premier est connu pour avoir réalisé Winnie l’ourson en 2011 et Les Nouveaux Héros en 2014. Le deuxième est derrière le film en prise de vues réelles Blindspotting. Carlos López Estrada a également réalisé bien des clips tel que celui de When the Party’s Over de Billie Eilish. Raya et le dernier dragon est son deuxième long-métrage en tant que réalisateur. Disney l’a également engagé pour qu’il dirige la prochaine adaptation live de Robin des Bois.

Au scénario du film, nous retrouverons toujours Adele Lim (Crazy Rich Asians). Mais désormais, le dramaturge Qui Nguyen l’épaulera. Qui Nguyen a précédemment travaillé sur plusieurs séries telles que The Society sur Netflix, Dispatches from Elsewhere sur Amazon Prime ou Incorporated sur Syfy.

Un remplacement dans le casting vocal

Des changements ont également eu lieu concernant le casting vocal.

Le personnage de Raya devait être interprété par la canadienne Cassie Steele. C’est Kelly Marie Tran (Star Wars : Les Derniers Jedi) qui la remplacera.

Sisu, le personnage mi-humain, mi-dragon que recherche Raya, sera par contre toujours interprétée par l’actrice/rappeuse Awkwafina (Ocean’s 8, L’Adieu, Crazy Rich Asians).

Pour terminer, lors de cette annonce, Disney en a profité pour dévoiler un nouveau visuel du film que voici :

Raya et sa monture prénommée Tuk Tuk

Le film est actuellement toujours en cours de développement. À la base prévu pour sortir en novembre prochain, Raya et le dernier dragon sortira dans les salles le 31 mars 2021 suite à l’épidémie de Coronavirus.