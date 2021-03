AirTags : le prix et la taille des trackers d’Apple se précisent

Il y a quelques mois, Apple aurait pu annoncer l’arrivée de nouveaux trackers. Plusieurs semaines après cette prétendue annonce, et alors que l’impatience se fait plus grandissante, des informations très importantes fuitent au sujet des AirTags. Elles concernent plus précisément le prix et la taille des futurs localisateurs d’objets de la marque à la pomme.

Les rumeurs autour de l’imminence du lancement des AirTags continuent d’alimenter les médias. La dernière en date semble apporter des informations plus précisent sur les dimensions de l’objet et sur son prix de commercialisation. En effet, les données relayées sur des sites numériques officiels de médias font part de localisateurs d’objets ayant une forme arrondie avec un seul modèle de dimensions 32mm de diamètre et 6mm d’épaisseur. Ce serait donc des AirTags à peine plus grands qu’une pièce de monnaie (celle de 2 euros), légèrement plus petit que les Stickers Tile (27mm x 7,3mm), mais nettement moins imposants que les Galaxy SmartTag (39,1mm x 10,4mm). Quant au coût d’acquisition, les futurs gadgets de localisations d’objets devraient finalement être vendus à 39 dollars US soit 10 dollars de moins que le montant évoqué il y a environ un an.

A quand la sortie officielle des localisateurs d’objets d’Apple ?

Pour le moment, la plupart des médias ayant communiqué les nouvelles informations sur les AirTags font preuve de prudence et ne font aucune estimation sur sa date de lancement. Ils préfèrent laisser la Firme de Cupertino, elle-même, se prononcer à ce sujet. Mais cette dernière pourrait bien réserver une belle surprise pour les consommateurs. En effet, Apple mettrait à profit cette période creuse dans son calendrier pour faire avancer le projet des localisateurs d’objets et les présenter dans quelques semaines. Le mois d’avril pourrait donc être celui dans lequel les AirTags se dévoileraient au grand public, au du moins seraient présentés en bêta dans une version iOS 14.5 compatibles avec les iPhone, iPad et macOS.

