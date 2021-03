Plus que quelques jours pour profiter du forfait mobile 200 Go à 9,99 €/mois !

Accédez dès aujourd’hui à un forfait mobile doté d’une grande enveloppe de données de 200 Go pour un prix défiant toute concurrence : 9,99 euros par mois. Si vous êtes intéressé, sachez que cette offre sans engagement Cdiscount Mobile n’est disponible que jusqu’au 1er avril inclus.

200 Go à prix imbattable chez Cdiscount Mobile

Le forfait mobile Cdiscount 200 Go est l’offre à saisir du moment ! Pour les gros consommateurs de données mobiles en 4G, cette dernière est en effet idéale pour profiter d’internet durant tout un mois, que ce soit pour regarder des contenus vidéo sur YouTube ou Netflix, écouter de la musique en streaming, naviguer sur internet ou les réseaux sociaux ainsi que partager sa connexion avec d’autres appareils. Dans un contexte sanitaire plus propice au voyage, vous pourrez profiter de 5 Go d’interne au sein de EU et dans les DOM. En plus de cela, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis les pays de l’Europe et les départements d’Outre-mer.

L’ensemble de ces avantages est proposé au prix de 9,99 euros par mois pendant un an, puis 24,99 euros par mois. Pour information, le forfait mobile Cdiscount est sans engagement et profite du réseau de Bouygues Telecom. Fin de l’offre : 1er avril minuit. Ne tardez donc pas trop si vous souhaitez faire des économies !

Besoin de moins de données mobiles ? Découvrez le forfait 80 Go à seulement 3,99 euros par mois de Cdiscount !

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.