Jabra, l’entreprise danoise spécialisée dans l’audio, dispose d’une large gamme de produits. Les écouteurs sans fils font partie de cette gamme avec un produit phare, les Jabra Elite 85T. Ces écouteurs viennent concurrencer les excellents AirPods Pro d’Apple et WF-1000XM3 de Sony avec notamment la fonction de réduction de bruit active.

Présentation des Jabra Elite 85T

Le produit est livré dans un packaging minimaliste comprenant les intra-auriculaires, le boîtier de rangement et de recharge, un câble micro-USB et des embouts en silicone interchangeables de tailles différentes (S, M et L).

BANDEAU PUBLICITE

Nota : les embouts sont sous vide

Le boîtier est de petite taille (64,8 x 41,1 x 28,5 mm) ce qui permet de le glisser facilement dans la poche. En plastique ABS noir mat, il évite ainsi les traces de doigts. La face avant du boîtier comprend le logo du constructeur et juste en dessous, la LED d’indication de charge. À l’arrière se trouve le port de charge USB-C. Sous le boîtier on repère le logo Qi car les Jabra Elite 85T sont compatibles avec la charge sans fil. À noter que le chargeur ne fait pas partie du packaging, il faudra l’acquérir en complément.

La charnière du boîtier est de bonne facture et l’aimant permettant de maintenir le tout est solide. Par ailleurs, il est possible d’ouvrir le boîtier à une seule main. Les écouteurs sont aimantés au boîtier lorsqu’ils sont rangés. Ces aimants sont suffisamment puissants pour que, lorsque le boîtier est ouvert à la renverse, les écouteurs ne tombent pas. Plusieurs coloris sont disponibles, il s’agit des titanes dans notre cas.

Publicité

Les LED sont bien visibles

Caractéristiques techniques

Du côté des caractéristiques techniques, Jabra ne fait pas dans le détail. Les Elite 85T sont très complets :

Dimensions de l’étui de recharge (L x l x H) 64,8 x 41,1 x 28,5 mm

Dimensions d’un écouteur (L x l x H) 23,1 x 19,0 x 16,2 mm

Poids de l’étui de recharge 45,1 g / Poids par écouteur 7 g

/ Poids par écouteur IPx4

Prise en charge codecs audio SBC, AAC

Bande passante haut-parleur (lecture musicale) 20 Hz à 20 kHz

Microphones 6 x MEMS

Réduction de bruit active HearThrough

Bluetooth 5.1 HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2

Appareils appairés jusqu’à 8

Multi connexion jusqu’à deux appareils simultanément

Ergonomie et design des Jabra Elite 85T

Les Jabra Elite 85T, d’apparence imposants, se logent bien dans l’oreille. Il faut toujours veiller à tester les différents embouts pour bien choisir ceux qui correspondent le mieux à son oreille. En plus d’assurer le parfait maintien, la qualité sonore dépend également du choix de ces embouts. En effet, avec des embouts qui ne sont pas adaptés, la réduction de bruit et la qualité sonore ne sera pas aussi efficace. Le faible poids des écouteurs (2x7g) se fait vite oublier. De plus, le silicone des embouts est très agréable ce qui fait que même après une longue écoute, on ne se sent pas gêné par leur présence.

Jolis et stylés !

Les micros sont très discrets, présents à la fois sur la surface principale, mais aussi sur la tranche, ils apportent tout de suite un côté qualitatif à l’œil nu. On voit donc immédiatement qu’il ne s’agit pas d’un produit bas de gamme.

Les micros, un peu partout sur les écouteurs

Les Jabra Elite 85T sont donc des écouteurs faciles à insérer et à porter. De plus, le confort est présent et ils tiennent bien dans le creux de l’oreille.

Fonctionnalités

Au niveau des fonctionnalités, nous avons :

Réduction de bruit paramétrable sur plusieurs niveaux

Egaliseur paramétrable

Protection contre le bruit du vent

Compatible charge sans fil

Compatible Google Assistant, Amazon Alexa

Commandes sur écouteurs (non tactiles)

IPX4 (résiste au fortes projections d‘eau)

Pour appairer les Jabra Elite 85T, il suffit d’appuyer longuement et simultanément sur les boutons physiques de chaque écouteur. Ils se mettent alors en mode appairage et il n’y a plus qu’à les sélectionner sur son smartphone. Point fort des Jabra Elite 85T, ils sont compatibles Bluetooth multipoint. En effet, huit appareils peuvent être appairés, mais surtout, ils peuvent se connecter simultanément à deux sources. On peut donc ainsi écouter de la musique sur son PC et prendre un appel sur son smartphone.

Concernant les contrôles des écouteurs, Jabra a fait le choix de boutons physiques. Par défaut, un appui sur l’écouteur gauche change le mode de réduction de bruit, deux appuis passent au titre suivant et trois pour revenir à la piste précédente. Pour l’écouteur droit, un appui met en pause et deux appuis activent l’assistant vocal. Le volume sonore se règle en gardant le doigt appuyé sur l’écouteur gauche pour diminuer le volume ou droit pour l’augmenter. Même si les pressions physiques ne gênent pas, des commandes tactiles auraient été top pour ces Jabra Elite 85T. Toutefois, toutes ces commandes sont configurables via l’application dédiée et c’est une excellente idée. En effet, contrôler les pistes avec l’écouteur gauche c’est bien, mais moins pratique pour un droitier. Avec l’appli il est donc possible d’y remédier.

En plus de l’isolation passive de ces intra-auriculaires, les Jabra Elite 85t bénéficient de la réduction de bruit active sur 5 niveaux. Ainsi, il est possible de les paramétrer d’une transparence complète jusqu’à la réduction du bruit maximum. Le tout est configurable via l’application et, qui plus est, il est possible d’enregistrer des profils différents.

Publicité

Le mode d’écoute des sons environnants (HearThrough) est également personnalisable. Il permet de choisir la quantité de sons ambiants à percevoir. C’est donc plus facile de communiquer avec quelqu’un sans enlever ses écouteurs. Le réglage se fait également sur l’application. À noter que le fait d’enlever un des deux écouteurs met en pause la musique immédiatement et se relance une fois l’écouteur repositionné.

Un son percutant

Les Jabra Elite 85T prennent en charge les codecs audio SBC et AAC, mais pas l’aptX, ni le LDAC. Avec ses haut-parleurs de 12 mm, Jabra nous livre un son bien percutant. La puissance est bien là tout en gardant la précision. Sur le titre Higher Man de Flox, tout y est, des basses aux aiguës, le tout sur un ton avec vraiment beaucoup de punch. L’écoute sonore reste un point très subjectif, chaque fabricant ayant sa « patte ». C’est le cas de Jabra qui reste toujours dans une dynamique très percutante. Par ailleurs, sur ce modèle, Jabra l’a conçu avec 11 niveaux sonores par incrément de 3 décibels.

L’avantage des Jabra Elite 85T c’est aussi qu’ils disposent d’un égaliseur. Il y a des modes prédéfinis, mais il est aussi possible de créer sa propre dynamique. Alors pour ceux qui veulent plus de basses ou plus d’aiguës, c’est royal. De plus, avec la réduction de bruit qui est assez efficace, c’est un combo parfait.

Pour les appels, on entend parfaitement la voix de l’utilisateur que ça soit dans un environnement calme ou bruyant. La réduction de bruit fait également le travail sur ce point. Le son de la voix est bien capté grâce aux différents micros. Comme pour la lecture de musique, il est possible de paramétrer le niveau de réduction de bruit ainsi que l’égaliseur pour les appels. A noter qu’il est possible de désactiver le retour de sa propre voix si l’on préfère.

Autonomie des Jabra Elite 85T

L’autonomie annoncée par Jabra est de 5h30 avec réduction de bruit active et jusqu’à 25h avec l’étui de charge. Sans la réduction de bruit, l’autonomie est portée à 7h et 31h avec l’étui de charge. À noter qu’une charge de 15 min offre 1h d’autonomie. Cela reste correct au vu de ses concurrents et dans tous les cas cela suffit pour tenir une journée complète. Dans la réalité, les Jabra Elite 85T vont pouvoir fournir quelques dizaines de minutes de plus que ce qui est annoncé, de quoi profiter un peu plus du son Jabra. À noter également que le boitier est rechargeable sans fil et compatible avec tous les chargeurs certifiés Qi.

Sound+, l’application de Jabra

Autre gros point fort de ces Jabra Elite 85T, c’est son application Sound+. En effet, elle est complémentaire, même quasiment indispensable tout du moins pour bien les paramétrer. Bien fournie en fonctionnalités, elle permet de configurer ses écouteurs. On peut donc modifier les fonctions des boutons de contrôles physiques, mais aussi la mise en veille automatique ou bien la mise en pause lors du retrait d’un écouteur. On y trouve également les réglages relatifs à la réduction de bruit, de l’égaliseur ou encore du type de moment d’écoute.





Appli ultra complète

La mise à jour du firmware passe aussi par là avec également un mode de localisation et de personnalisation. Les différents niveaux de charge pour chaque écouteur et le boîtier apparaissent aussi dans l’application.





Niveaux de charge des différents éléments et personnalisations au rendez-vous

Parmi les autres fonctions, Soundscape est un mode qui va permettre de jouer des sons relaxants, comme des bruits de pluie, de vagues ou de ventilateur, pour passer un moment zen sans écouter de musique. C’est une application ultra complète qui vient dLes Jabra Elite 85T sont parmi les meilleurs dans leur genre. Ils rivalisent sans peine avec ses concurrents Apple et Sony. Faciles et agréables à porter, ils se font oublier sans problème et peuvent assurer de longues heures d’écoute avec leur autonomie. La charge sans fil est un plus non négligeable.

Les nombreuses fonctionnalités embarquées, telles que la réduction de bruit et HearThrough, sont efficaces et elles contribuent à une meilleure immersion. Le son Jabra est également au rendez-vous, toujours percutant, il a l’avantage d’être réglable à souhait via l’égaliseur de l’application. Cette dernière est par ailleurs très complète et permet en plus de l’égaliseur de paramétrer bon nombre de réglages des Jabra Elite 85T afin d’offrir la meilleure expérience. onc agrémenter l’expérience utilisateur.



Egaliseur personnalisable

Conclusion

Les Jabra Elite 85T sont parmi les meilleurs dans leur genre. Ils rivalisent sans peine avec ses concurrents Apple et Sony. Faciles et agréables à porter, ils se font oublier sans problème et peuvent assurer de longues heures d’écoute avec leur autonomie. La charge sans fil est un plus non négligeable. Les nombreuses fonctionnalités embarquées, telles que la réduction de bruit et HearThrough, sont efficaces et elles contribuent à une meilleure immersion. Le son Jabra est également au rendez-vous, toujours percutant, il a l’avantage d’être réglable à souhait via l’égaliseur de l’application. Cette dernière est par ailleurs très complète et permet en plus de l’égaliseur de paramétrer bon nombre de réglages des Jabra Elite 85T afin d’offrir la meilleure expérience.

Produit disponible sur Jabra Elite 85t True Wireless - Écouteurs Sans Fil à Réduction de Bruit Active, Longue Autonomie et Écouteurs Puissants - Boîtier de Chargement Sans Fil - Noir Titane

Voir l'offre 184,63 €

Jabra Elite 85T 249.99€ 9.6 Ergonomie 9.5/10

















Son 10.0/10

















Autonomie 9.5/10

















Fonctionnalités 9.5/10

















Expérience utilisateur 9.5/10

















Points positifs Qualité audio

Réduction de bruit sur 5 niveaux

Confort

Application très complète

Boutons paramétrables dans l’application Points négatifs Commandes non tactiles

Pas de codecs aptX et LDAC Acheter sur Amazon