Le Vechain – VET : qu’est-ce que c’est ?

VeChain constitue une solution technologique utilisant une chaîne de blocs pour tracer les objets grâce aux puces telles que RFID, NFC et autres. Elle analyse les différentes conditions au cours de la chaîne d’approvisionnement. De telles données sont téléversées en réalité sur une blockchain (comme par exemple le bitcoin) et sont consultables de façon fiable et transparente.

Que comprendre par VeChain ?

La société VeChain en prenant appui sur la technologie blockchain a décidé de numériser les actifs. Le but visé est de garantir de meilleures interactions entre le monde virtuel et celui physique. Du coup, VeChain propose à ses utilisateurs l’opportunité de suivre tout produit et surtout d’en assurer sa traçabilité. Cela favorise la transparence, l’origine, l’authenticité et les caractéristiques de chaque produit. VeChain sert à enregistrer les différentes étapes, les informations ainsi que les matières premières utilisées dans la fabrication d’un produit. Grâce à VeChain, plusieurs produits tels que les denrées alimentaires sont suivies. Le but est de s’assurer que la chaîne de froid ne se brise. VeChain pourrait au fil du temps se révéler comme un outil infaillible dans la lutte contre la contrefaçon. Les grandes marques déboursent des fortunes pour venir à bout de ce fléau. La chambre internationale du commerce prévoit que d’ici 2022, le marché de la contrefaçon serait de 2,3 trillons de dollars.

Un projet assez ambitieux

Grâce à VeChain, il est possible de retracer l’origine, le cycle de vie, de la production et de la commercialisation d’un produit. Les entreprises ainsi que les consommateurs ont la possibilité de consulter toutes les données concernant le bien stocké sur la blockchain. Il y a plus de transparence. Les consommateurs ont la certitude que les données stockées n’ont subi point de falsifications à aucun moment. VeChain s’attaque à la lutte contre la contrefaçon. Il suit les produits au niveau de la supply-chain. Cela permet de gérer au mieux un large éventail d’actif partout dans le monde. Il aide à donner des informations concrètes et fiables concernant les produits. On note une véritable avancée dans le domaine alimentaire mais son champ d’action pourrait être élargi au marché automobile, aux produits textiles, au domaine médical et au secteur agricole.

Le fonctionnement du VeChain

La traçabilité des produits se fait via un système d’étiquetage basé sur un code ou une puce. Chaque produit a ainsi une identité propre. VeChain prend appui sur les puces NFC, codes QR ou puces RFID. Ce procédé permet aux utilisateurs à tout moment de scanner grâce à leur smartphone des informations figurant sur le produit. On connaît ainsi tous les détails figurant sur le produit à savoir les conditions de fabrication, les matériaux utilisés, le stockage, et autres. A titre d’exemple, avec VeChain, chaque client a la possibilité de vérifier aisément l’historique d’une viande, sa provenance, les conditions de son élevage, de conservation ou les conditions de transports.

