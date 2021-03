Amazfit T-Rex Pro : la montre prête à faire repousser vos limites

Amazfit a tout récemment présenté sa nouvelle montre baroudeuse : la T-Rex Pro. En plus de porter le nom du plus connu des dinosaures, la T-Rex Pro est une montre vraiment endurante. Elle a été conçue pour repousser vos limites. Et a passé 15 tests militaires qui permettent de dire qu’elle peut « résister à la plupart des conditions extrêmes et à tous les défis sportifs ».

Inspirée par leur modèle précédent, la T-Rex, cette nouvelle montre connectée est le parfait compagnon de vos trainings sportifs. Développée pour l’extrême, elle est étanche à 10 ATM, soit une profondeur de 100 mètres sous l’eau, parfait pour la pratique de la nage sportive.

Amazfit T-Rex Pro : Des caractéristiques monstrueuses

La T-Rex Pro porte bien son nom. La nouvelle montre connectée ultra-sportive d’Amazfit est capable de s’adapter aux sportifs les plus endurants.

Avec son design agressif, et robuste, la T-Rex Pro affiche toutes les informations nécessaires sur son écran AMOLED de 1,3 pouces, d’une résolution de 360×360 pixels. Fabriquée pour résister, la T-Rex Pro est légère, 60 grammes. Son bracelet en silicone permet une utilisation adaptable. La T-Rex Pro est disponible en trois coloris : Gris sable, Noir météorite, et Bleu acier.

Côté fonctionnalités, vous aurez accès à un système de mesure de la saturation en oxygène du sang, quatre systèmes mondiaux de navigation par satellite (GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo), un altimètre barométrique et plus de 100 modes sportifs. En plus d’un moniteur de fréquence cardiaque, un suivi de sommeil complet, le traceur météo, la boussole et l’altimètre barométrique. Le tout vous permet de ne jamais être pris au dépourvu, et augmente la sécurité de vos activités. La T-Rex Pro est équipée de l’algorithme Firstbeat™ qui partage des données précises telles que la consommation maximale d’oxygène, le temps de récupération complet et la charge d’entraînement. Cette nouvelle montre connectée peut aussi reconnaître automatiquement huit modes sport grâce à l’algorithme ExerSense™.

Lors de l’utilisation d’un mode sportif, la T-Rex Pro d’Amazfit affiche votre fréquence cardiaque d’entraînement. Mais aussi la distance parcourue, la vitesse de déplacement et les calories brûlées en temps réel. Amazfit vous aide à suivre vos performances, et surtout, à vous améliorer. La T-Rex Pro vous informe des changements météorologiques. Son traceur météo affiche les heures de lever et de coucher du soleil, la tendance météo de la journée et vous alerte en cas de risque d’orage. Son capteur cardiaque enregistre les données en temps réel, 24 heures sur 24, et émet une alerte si la fréquence cardiaque devient trop élevée.

Des notifications intelligentes et une application maison

La T-Rex Pro vous accompagne tous les jours, avec ses notifications intelligentes. Elle affiche tous les messages, les appels et peut aussi contrôler votre musique et vos playlists pendant les activités physiques. Vous pourrez définir des alarmes directement sur la montre.

Pour une utilisation optimale et sportive, la T-Rex Pro présente une autonomie de 18 jours, en mode utilisation normale, et jusqu’à 9 jours avec une utilisation intensive. Si vous utilisez le GPS lors d’un temps de travail continu, l’autonomie se place autour des 40 heures. La T-Rex Pro est équipée d’un chargeur magnétique qui effectue une charge complète en 1h30.

La T-Rex Pro est disponible au prix de 169,90€.

