Les rumeurs enflaient depuis plusieurs mois au sujet de la sortie d’une nouvelle génération d’AirPods d’Apple en 2021. Elles se confirmeraient un peu plus avec des images partagées par un site assez crédible dans le domaine. Ces images seraient celles des futurs écouteurs sans fil de la marque à la pomme car présentant de nombreux aspects communs avec ceux annoncés par les informations qui ont fuité.

Les nouveaux AirPods 3 aperçus en images

Annoncé, en fin d’année dernière, comme devant être présentés durant l’année 2021, les nouveaux AirPods commencent par se dévoiler un peu plus au public par leur design. En effet, dans des images partagées sur son site officiel de 52 audio, on peut voir que les AirPods 3 sont dotés d’une tige similaire à celle des AirPods Pro, commercialisés actuellement, mais beaucoup plus courte. Les similitudes entre les deux générations d’écouteurs sans fil ne se limiteraient pas qu’au design. Des points communs existeraient également au niveau des technologies implémentées. Nous pouvons citer entre autres : un boîtier de recharge identique, la position du voyant de charge, le mode de charge sans fil et l’utilisation du système SiP propre à Apple.

Les autres fonctionnalités attendues

Selon la même source, les fonctionnalités des prochains écouteurs sans fils d’Apple devraient être conformes aux informations qui ont fuité. On retrouverait ainsi des embouts amovibles, des égalisateurs de pression pour un meilleur confort et des commandes sur la tige. En outre, les AirPods 3 auraient une meilleure autonomie de la batterie et seraient dotés de la technologie de réduction active du bruit qui améliore l’écoute dans un espace plus ouvert. Ces informations restent tout de même, dans leur majorité, des supputations qu’il faut prendre avec des pincettes, malgré la fiabilité de leurs sources. Seule une confirmation d’Apple pourrait vraiment permettre d’en avoir des idées plus claires. A ce sujet, la Firme de Cupertino observe le silence et préfère certainement créer la surprise.

