Voici le plus gros problème de Chrome sur MacBook

Le navigateur de Google, Chrome, serait au cœur d’une polémique qui enfle au fils des jours. Chrome consommerait beaucoup plus de RAM que son homologue Safari d’Apple lors d’une utilisation comparée sur les Mac. Cette affirmation aurait été vérifiée et confirmée par certains tests réalisés par le développeur de Flotato, une application assez populaire utilisée dans la transformation des pages web en application de streaming.

Chrome épuise plus la RAM que Safari sur les Mac

Le navigateur de Google consomme beaucoup plus de RAM que celui de macOS sur les ordinateurs Mac. En effet, des simulations effectuées sur Chrome et Safari auraient abouti à cette conclusion. Elles ont consisté à ouvrir plusieurs onglets (réseaux sociaux, mail, plateforme numérique et autres) avec chacun des navigateurs séparément et à observer la rapidité dans les commandes. Le constat fait est que le navigateur Safari occupait 10 à 24 fois moins d’espace au niveau de la RAM que Chrome. Une consommation excessive de la mémoire que le navigateur de Google doit notamment à des commandes automatiques lancées sans que l’utilisateur ne les ait demandées. Tandis que le macOS limite ses actions à celles venant de l’utilisateur. Safari offre donc une meilleure optimisation de la RAM que Chrome.

Une consommation de RAM symbole de rapidité et d’efficacité ?

Les tests comparés entre les navigateurs Chrome et Safari ont été effectués sur des ordinateurs Mac, connus pour avoir des RAM assez importantes. Malgré donc l’exigence de Chrome, en termes de RAM, les réponses aux commandes étaient assez rapides au niveau des deux navigateurs. On ne pourrait parler d’un plus efficace que l’autre. Mais, la différence entre les sons des ventilateurs est un signe qui ne trompe pas. En effet, l’ouverture des onglets avec le navigateur de Google pousse plus à fond les ventilateurs que celle avec l’application Safari. Une situation qui pourrait entrainer une dégradation plus rapide du composant et in fine de la batterie du Macbook. Safari serait-il donc plus recommandé que Chrome sur les Mac ?

