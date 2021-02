Les Mac avec puce M1 sont infectés par de premiers malwares

Les Mac d’Apple, longtemps réputés pour leur niveau élevé de sécurité contre les logiciels malveillants, connaitraient les premières invasions virales de toute leur histoire. Des malwares cibleraient particulièrement les derniers modèles PC signés Apple qui sont dotés de la nouvelle puce M1. Cette puce qui pourtant était destinée à rendre les MacBook beaucoup plus performants et sûrs.

Des malwares s’attaquent aux Mac dotés de la puce M1

Les MacBook Pro, MacBook Air et Mac Mini équipés de la nouvelle puce M1 d’Apple viennent de subir leurs premières attaques de virales. En effet, plusieurs Mac dotés de la nouvelle puce M1, seraient infectés par des virus. Ces malwares qui ont été découverts, pour la toute première fois, seraient presqu’identiques à ceux retrouvés sur les Macs Intel il y a quelques semaines. Ces logiciels malveillants représentent une extension Safari, plus connue sous le nom de GoSearch32 et appartenant à la famille des AdWare Pirrit. Mais la menace serait heureusement moins inquiétante qu’on pourrait le penser. Le virus ne serait vraiment pas très méchant car il n’aurait causé aucun dégât majeur jusqu’ici.

Des malwares indétectables par le macOS

A en croire des interventions et publications de nombreux chercheurs spécialisés dans la sécurité internet, les signatures des malwares seraient inconnues du système d’exploitation macOS utilisé par les nouveaux modèles de PC d’Apple. Leurs programmes d’antivirus ne peuvent donc pas encore détecter ces logiciels malveillants presqu’inédits dans l’existence de la Firme de Cupertino. Et ce pour de nombreuses raisons. En effet, Cette variante des malwares Pirrit est l’une des plus anciennes de sa catégorie. Elle mute à chaque fois pour éviter de se faire détecter malgré qu’elle soit plus fréquente et active sur Mac. Apple invite tout de même les utilisateurs des Mac à la sérénité car les problèmes de sécurité posés par ces premiers malwares ne semblent pas encore critiques. Elle ne recommande d’ailleurs pas le recourt à l’installation d’antivirus sur ses Mac. Serait-ce parce qu’ils ont toujours été épargnés par des attaques de grande envergure ?

