Xiaomi se prépare à produire une voiture électrique

Xiaomi se préparerait à faire son entrée dans l’industrie automobile, en particulier dans la production des voitures électriques. Cette décision entrerait dans le processus de diversification d’activités du célèbre contructeur chinois de smartphones. Ce dernier imiterait certains de ses concurrents du marché des téléphones mobiles tels qu’Apple et Huawei. Les premiers modèles des voitures électriques signées Xiaomi pourraient être commercialisés cette année.

Xiaomi en passe de produire sa propre voiture électrique

Xiaomi est réputé comme étant un constructeur très polyvalent capable de saisir n’importe quelle opportunité se présentant à lui. En effet, conscient de l’essor actuel de l’industrie de l’automobile électrique, le deuxième fabricant chinois et le troisième vendeur mondial de smartphones envisagerait de se lancer dans la production d’une voiture électrique. Le projet daterait d’il y a plusieurs mois. L’entreprise aurait lancé les programmes de recherches pour la construction d’une voiture électrique baptisée « Mi Car » courant 2020. Les conclusions se révèleraient favorables au développement du projet qui va certainement prendre corps le plus tôt possible. Cette année 2021, où les questions liées à la préservation de l’environnement sont d’actualités, serait jugée idéale pour le lancement de la nouvelle voiture électrique signée Xiaomi.

Le constructeur prend conseils auprès d’anciens et les imite

Xiaomi n’aurait pas entrepris son projet de production de voiture électrique ex-nihilo. Le constructeur de Smartphones se serait rapprocher de nombreuses personnes et entreprises ressources, ayant déjà fait leurs preuves dans le domaine. En effet, certains de ses responsables se seraient entretenus avec le richissime homme d’affaire, actionnaire majoritaire de Tesla, Elon Musk. Ce qui laisserait penser que le futur « Mi Car » pourrait s’inspirer des « Models S et 3 » de Tesla. Mais de nombreux autres experts en industrie de l’automobile électrique, contactés par Xiaomi pour une collaboration, n’auraient pas donné de retours positifs. Toutefois, l’entreprise n’a pas abandonné et compte bien conduire à termes son projet. Au cas échéant, elle devra ensuite affronter la farouche concurrence qui a déjà couté cher à Apple avec son projet Titan.

