Xiaomi dépasse Huawei et bat un nouveau record

Figurant parmi les meilleurs vendeurs de smartphones en Asie, Xiaomi aurait aussi bonne réputation en Europe, notamment en France. Les chiffres des ventes du dernier trimestre de 2020, révélés par des sources assez crédibles, montre la bonne santé de l’entreprise chinoise dans l’hexagone. Cette dernière se classerait même devant de grands constructeurs français.

La bonne passe pour Xiaomi en 2020

L’année dernière aura été très fructueuse pour Xiaomi. Le deuxième constructeur chinois de smartphones se serait d’ailleurs hisser sur le podium des principaux constructeurs du monde. Cette progression fulgurante serait certainement due aux prouesses réalisées sur le marché français. En effet, les ventes de téléphones Xiaomi auraient connu une croissance d’environ 82% au cours des trois derniers mois de 2020. Un taux qui augmente lorsqu’on considère les ventes sur la même période en 2019 (86%). Un taux, qui a été obtenu aux termes de luttes acharnées mais saines avec ses concurrents, installe l’entreprise en tête des performances marketing de l’année sur tout le territoire français. Au classement constructeur, en France, l’entreprise s’adjuge ainsi la troisième place, devant sa compatriote Huawei et la locale Wiko. Mais, elle reste derrière les indéboulonnables du marché que sont Samsung et Apple.

Des chiffres qui peuvent cacher la réalité

Les sources ayant révélés ces informations, donnent aussi des résultats en légère baisse pour Samsung, Apple et Huawei. Mais, ce ne sont que des estimations. La réalité pourrait être toute autre. En effet, en épluchant les détails des études ayant permis de les établir, on constate que les ventes considérées ne sont pas celles aux consommateurs mais plutôt celles aux revendeurs. Un paramètre qui pourrait biaisé l’interprétation les chiffres. Car rien n’indique que ces revendeurs ont pu effectivement revendre ces smartphones aux consommateurs. Ce sont pourtant ces derniers qui définissent la popularité des appareils. Xiaomi pourrait avoir obtenu un taux record de ventes et réalisé un bon significatif au classement constructeur, sans toutefois être populaire.

