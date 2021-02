Une toute nouvelle section vient d’arriver sur Youtube

Publicité

La plateforme numérique YouTube intègre un nouveau service qui sera entièrement consacré au sport. Le site d’hébergement de vidéos souhaite, à travers cette nouvelle section, proposer à ses utilisateurs, amoureux de sport, une méthode plus simple et efficace d’accéder à leurs disciplines favorites. Le déploiement de la section est déjà effectué et personne ne semble avoir été oublié.

Une nouvelle section dédiée au sport

On peut dire que cette nouvelle a été un secret bien gardé par Google. Le géant mondial numérique a presque surpris tout le monde, même ses concurrents, en mettant en ligne un nouveau compartiment mettant en exergue tout le sport (ou presque) sur YouTube. Les plus grandes comme les plus moins grandes pratiques sportives s’y retrouvent, mais pas en direct. Des moments forts ou parties entières de matchs sont disponibles sur la plateforme à tout instant. On y trouve également des contenus d’athlètes internationaux. Une possibilité est ainsi offerte aux YouTubers, fans de sport, de vivre ou revivre les grands moments de leurs sports favoris et de suivre leurs sportifs préférés. Un programme intégrée permet de prendre en compte les préférences des internautes afin que les contenus sportifs qui leurs sont suggérés soient les plus pertinents que possibles.

Tout le sport sur YouTube

Dans la conception de son nouveau compartiment sportif, YouTube a veillé à l’intégration du maximum de disciplines sportives. Le football, le basketball, la boxe, le tennis et même le catch sont présents dans cette section. Dans le déploiement de sa nouvelle offre, Google a tenu compte du sport le plus populaire par zone couverte. Par exemples, le foot américain, le hockey et le catch sont préférentiels si vous êtes aux USA. Notons aussi que les internautes peuvent accéder à la section sport sur YouTube avec un Smartphones, un PC, une Tablette, mais arrivera que prochainement sur les Smart TV. Déjà présente dans de nombreux pays d’Europe, la nouvelle section devrait bientôt s’étendre à d’autres pays monde.

