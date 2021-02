Publicité

En 2012, Apple lançait son actuel câble Lightning vers USB, à 8 broches, en remplacement du modèle à 30 broches. Après 8 années de loyaux et bons services, cette génération de connecteurs (4ème génération) devrait aussi passer le relai. La faute à une un durée de détérioration jugée trop courte par les utilisateurs. La marque à la pomme songerait donc à une 5ème génération de câbles avec un meilleur enfilage et résistant davantage au temps.

Un brevet déjà déposé par Apple pour renforcer ses câbles

Apple aurait déjà déposé le brevet de fabrication d’une nouvelle génération de connecteurs USB pour iPhone. Il serait intitulé « câble à rigidité variable ». L’entreprise souhaiterait régler, à travers lui, tous les problèmes découlant des contraintes physiques indésirables telles que les flexions, torsions du câble aux environs de ses terminaisons. La nouvelle technologie qui sera utilisé ne changera pas l’épaisseur ni la longueur des câbles, mais apportera plus des modifications en leurs deux extrémités. Ces dernières deviendraient plus souples pour ne plus trop subir les effets des torsions et flexions fréquentes. Le capuchon rigide, qui ne servait pas à grand-chose à ces endroits disparaitrait donc.

Câble Lightning : serait-ce enfin le bon agencement ?

Le leader mondial des ventes de smartphones peine toujours à trouver le bon agencement entre les éléments constituants son câble Lightning. On pensait que la 4ème génération de cet accessoire aurait répondu à toutes les attentes placées en elle. Mais, le constat est que l’enfilage de ses câbles est irrémédiablement endommagé avec le temps. Il ne résiste donc pas aux torsions et flexions répétées. Apple réfléchirait donc une nouvelle fois à apporter des améliorations à sa technologie afin de mettre à disposition des utilisateurs d’iPhone des connecteurs USB garantis « à vie ». On espère que l’entreprise californienne trouvera enfin l’agencement parfait entre qualité de composants et résistance aux années.

Publicité