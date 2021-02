Devialet Phantom I : nouveau look et Airplay 2

Publicité

Devialet, connu pour ses enceintes haut de gamme, vient de mettre à jour sa Phantom I. Au programme, un nouveau look, plus de puissance et un nouveau processeur compatible Airplay 2. On vous détaille tout !

Du changement pour les enceintes Devialet

Des nouveaux noms

Tout en renouvellant la Phantom, Devialet change le nom pour les enceintes de la marque, afin de mieux différencier ses gammes. En effet, La Silver Phantom (3 000 Watts-crête) devient Phantom I 103 dB et la Gold Phantom (4 500 Watts-crête) est remplacée par Phantom I 108 dB. Le fabricant utilise donc désormais le niveau acoustique pour différencier les versions de ses enceintes

La Reactor 600 devient la Phantom II 95dB et le modèle Reactor 900 prend le nom de Phantom II 98 dB.

La nouvelle Devialet Phantom I // Source : Devialet

Un nouveau look pour la Phantom I

Un peu plus de cinq ans après son lancement, le fabricant français sort une nouvelle version baptisée Phantom I. L’enceinte ne change pas vraiment, et on retrouve le style qui a fait la renommée de Phantom. On retrouve de légères évolutions et de nouveaux coloris noir (Matte Black), chromé (Light Chrome) ou doré (Gold). Sur la photo ci-dessus, vous pouvez retrouver le nouveau coloris noir, principale nouveauté.

Un nouveau processeur compatible Airplay 2

De la même manière que le design, l’intérieur a lui aussi un peu été révisé. La Phantom I se met à jour, les technologies datant d’il y a 5 ans n’étant plus vraiment dignes d’une enceinte de luxe. Son système d’exploitation a été amélioré pour passer à la version Devialet OS 2.12 (mise à jour via l’app Devialet). A présent, la Devialet Phantom I est compatible avec Spotify Connect, UPnP, mais aussi AirPlay 2.

Source : Devialet

Enfin, pour ce qui est des tarifs, aucun changement, vous pouvez retrouver :

La Phantom I 103 dB pour 1 890 euros

La Phantom I 108 dB pour 2 790 euros

