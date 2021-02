Apple gagne la bataille devant Samsung et Huawei

Publicité

Apple démarre cette nouvelle année en trombe en ce qui concerne la vente des smartphones. A en croire les chiffres révélés par de nombreux constructeurs, la marque à la pomme aurait de quoi se réjouir. Cette dernière a repris sa place de numéro 1 dans le classement des ventes de smartphones dans le monde et se place désormais devant Samsung. Ces bons résultats sont réalisés au détriment de la firme chinoise Huawei qui semble traversée une mauvaise passe.

Les performances d’Apple de l’iPhone et l’iPad sur le marché

L’entreprise de Tim Cook est reconnue pour produire des téléphones mobiles de marque implémentant les meilleures technologies du moment. Ce qui fait des iPhone et iPad des appareils réservés à certaines catégories de personnes. Mais, résistance au temps continue d’entretenir le succès d’Apple sur de nombreux marchés dans le monde. Ainsi, ses ventes auraient connu un bond de près 22% entre les deux derniers trimestres de l’année dernière. Ces prouesses ont été certainement facilitées par les lancements, en fin d’année dernière, de nouveaux smartphones, en l’occurrence les premiers appareils 5G de la firme tels que l’iPhone 12. Des études réalisées par des cabinets évaluent la part de marché d’Apple à environ 23,5% pour près de 90 millions de téléphones vendus. L’entreprise californienne devient ainsi le leader des ventes de smartphones.

Samsung sauve les meubles mais pas Huawei

Samsung et Huawei, mènent souvent une politique à contre temps de celle d’Apple certainement pour grignoter le plus de part de marché possible à ce dernier. Ils y étaient parvenu jusqu’à l’année dernière. Les chiffres astronomiques des ventes réalisés par Apple dernier trimestre 2020 ont ramené ces concurrents sur terre. Néanmoins, Samsung, qui était jusque-là leader, ne finit pas l’année sur de piètres résultats. Les ventes de la firme sud-coréenne ont augmenté d’un peu plus de 6%. Sa part de marché est estimé à environ 19% pour près de 74 millions de téléphones vendus. La pire régression revient à la firme de Shenzhen qui dégringole à la 5eme place du classement avec une chute de plus de 42% des livraisons pour désormais moins de 33 millions de smartphones vendus.

