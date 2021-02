L’attente fut longue, mais elle vient de prendre fin avec l’annonce faite par Facebook. Le réseau social rend désormais possible la multiplication des comptes utilisateurs sur son casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2. La firme de Mark Zuckerberg entend ainsi ouvrir l’univers de son jeu à un maximum de joueurs. Mais ces derniers devront tout de même disposer d’un compte Facebook pour profiter du partage d’applications sur la plateforme.

Multiplier les comptes utilisateurs et partager des applications sur l’Oculus Quest 2

Facebook continue d’apporter des améliorations à la nouvelle version de son casque de réalité virtuelle. En effet, après l’amélioration de la fluidité des commandes et de la qualité d’affichage du jeu par la hausse de la fréquence, le réseau social intègre les fonctionnalités du multicompte et du partage d’applications. La possibilité est désormais offerte d’avoir quatre comptes sur l’Oculus Quest 2, soit trois comptes supplémentaires en plus d’un compte principal. Ce dernier sera l’administrateur du casque et pourra partager les jeux déjà achetés et téléchargés avec les autres comptes secondaires. Ce partage pourra se faire autant pour les jeux gratuits que pour les jeux payants sous le contrôle et avec la permission de l’utilisateur principal.

Une amélioration et de nombreuses conditions

Depuis son lancement, en fin d’année dernière, l’Oculus Quest 2 subit sans cesse des rafraichissements de fonctionnalités par Facebook. Le réseau social honore une promesse de longue date en permettant à plusieurs utilisateurs d’accéder au même matériel de jeu grâce au multicompte et au partage d’applications. Mais cela n’est pas sans conditions. En effet, tout nouvel utilisateur du casque de réalité virtuelle devra détenir un compte Facebook et renseigner à nouveau sur ses données personnelles dans les paramètres. Une condition qui ressemble à une nouvelle campagne de collecte d’informations privées lancée par Facebook. L’intégration du multicompte et du partage d’applications pourrait, néanmoins surcharger le jeu. D’où la nécessité pour le réseau social d’accélérer le projet de la nouvelle augmentation de la fréquence à 120 Hz.

