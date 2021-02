Call of Duty: Black Ops Cold War : le jeu est gratuit pendant une semaine

Les joueurs qui sont passés à côté de la dernière franchise Call of Duty: Black Ops vont pouvoir très prochainement se réjouir. En effet, Activision vient de dévoiler que le jeu Cold War sera disponible gratuitement pendant une semaine à partir de ce jeudi.

Envie de vous lancer en pleine guerre accompagné de votre manette ou votre combo clavier/souris ? Sachez que vous allez pouvoir profiter de la dernière licence Call of Duty gratuitement dès le 25 février sur l’ensemble des consoles d’avant-dernière et de dernières générations ainsi que sur PC.

Jouer gratuitement Call of Duty: Black Ops Cold War à partir du 25 février

Afin de célébrer la Saison 2 de Call of Duty: Black Ops Cold War, Activitsion a décidé de rendre le jeu gratuit du 25 février au 4 mars 2021. L’occasion idéale pour les joueurs PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC de découvrir différents modes disponibles dans cette licence, et notamment suite à cette mise à jour de contenu.

Pour commencer, les joueurs pourront profiter gratuitement du mode Contagion. Cette toute nouvelle expérience Zombie en escouade prend place dans les montagnes de l’Oural. L’objectif de la mission est la complétion de dangereuses expérimentations dans le cadre de l’Opération Frontière. Après avoir accompli ces dernières et défoncez une armée de morts-vivants, exfiltrez-vous de la zone et traversez le portail d’Ether noir pour embarquer vers une nouvelle aventure. Petit bonus pour les joueurs PlayStation, le mode zombie en duo du nom de Carnage sera aussi disponible lors de cet essai de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Du côté du mode Multijoueur, la Saison 2 offre une toute nouvelle carte dénommée Apocalypse. Cette dernière permettra d’ailleurs aux joueurs d’expérimenter différents modes de jeu comme Match à mort par équipe, Élimination confirmée, Domination et Point stratégique. L’emblématique mode Jeu d’armes fait aussi son grand retour sur Call of Duty.

Pour finir, les nouveaux joueurs auront l’occasion de s’essayer gratuitement aux modes de combat en 2v2 avec l’expérience Escarmouche : Plans, en 3v3 avec Confrontation, et pourront redécouvrir Nuketown en Match à mort par équipe et Domination.

Petit bonus : le passe double XP et double XP d’arme sera de mise durant cette période d’essai.

