Intel attaque Apple et ses ordinateurs avec puce M1

Intel avait, lors du CES 2021 virtuel de janvier dernier, fait une double annonces. La première concernait la présentation des nouveaux processeurs, série Intel Pentium N. L’entreprise américaine spécialisée en fabrication de semi-conducteurs avait aussi annoncé qu’elle lancerait de nouvelles puces capables de rivaliser avec les puces M1 d’Apple. Quelques semaines plus tard, les nouveaux bijoux sont là pour le bonheur des professionnels et des joueurs.

Un concurrent affiché pour l’Apple M1

Comme promis depuis janvier dernier, Intel officialise la sortie de deux nouvelles variantes d’ordinateurs portables de jeu de types Core i7 et i5 Special Edition H35. Ces PC intègrent des puces (six puces) Tiger Lake à 10 nm à quatre cœurs Willow Cove, offrant une fréquence de 5GHz. Il s’agit de versions améliorées des semi-conducteurs de dernières générations utilisés depuis quelques semaines par certains consommateurs et depuis plus longtemps par des utilisateurs professionnels et réseaux IT dans les entreprises. Ces nouvelles puces, Superfin, peuvent aussi être utilisées pour le WiFi, les calculs d’Intelligence Artificielle (AI) et l’imagerie. Des caractéristiques qui placent Intel comme un sérieux concurrent d’Apple M1 dans le segment des ordinateurs destinés aux utilisateurs professionnels et amateurs de jeux vidéo sur PC.

Intel veut continuer d’assumer son statut

Conscient du challenge qu’elle s’est lancée en s’attaquant à Apple M1, l’entreprise Intel souhaite continuer sur cette dynamique. Ainsi, d’autres versions plus avancées de puces à huit cœurs, Cypress Cove, beaucoup plus performantes devraient être lancées d’ici quelques mois (avant fin 2021). Elles seront implémentées dans de nouveaux processeurs Rocket Lake-S et Alder Lake qui représenteront les onzième et douzième générations de la série Intel Core S pour PC. Leurs épaisseurs varieront entre 10 nm et 14 nm et elles offriront une fréquence de 5,3 GHz. Les utilisateurs professionnels et joueurs remarqueront certainement des améliorations au niveau de leur consommation et leurs performances générales comparativement aux versions précédentes.

