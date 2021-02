Publicité

Entamé depuis septembre 2020, le processus de fermeture progressive de l’application Google Play Music suit son cours et devrait être finalisé dans les jours à venir. On devrait assister, d’ici moins d’un mois, à l’arrêt définitif de ce service streaming de Google avec suppression totale des données qui sont conservées dans la bibliothèque musicale des utilisateurs. Il est encore tant de transférer ces données vers une autre plateforme, en l’occurrence YouTube Music.

Dépêchez-vous de sauvegarder et transférez vos données

Le 24 février 2021, c’est la date butoir fixée par Google pour mettre fin à son service de musiques à la demande, Google Play Music. Si vous êtes utilisateur (s) de cette application et que vous n’avez pas encore répondu favorablement à la notification qui vous a été envoyée, ce n’est pas grave. Sachez que vous disposez d’un peu plus de deux semaines pour ne pas perdre vos données. Deux options vous sont proposées, à cet effet. Vous pouvez procéder à la sauvegarde des contenus de votre bibliothèque sur votre PC, Tablette ou Smartphone si vous disposez d’assez d’espace de stockage. Au cas contraire, vous avez la possibilité de les déplacer vers une autre application. Si vous choisissez cette dernière option, l’entreprise américaine vous suggère l’application sœur YouTube Music. Cette dernière opération peut s’avérer plus ou moins longue, selon la taille de vos données (au moins 24 heures). D’où l’importance de le faire au plus tôt pour éviter toute mauvaise surprise.

YouTube Music comme successeur désigné de Google Play Music

On s’était posé des questions sur les motivations de Google en créant YouTube Music alors que Google Play Music existait déjà. Pourquoi la Firme de Mountain View voudrait-elle créer de la concurrence en son propre sein ? Eh bien ! Les réponses à ces questions sont toutes trouvées depuis cette annonce de fermeture et ce rapatriement de données suggéré entre applications. Et c’est la plus jeune d’entre elles, YouTube Music, qui a été choisie par Google pour continuer à fournir le service de streaming musical.

