GTA 6 : de nouvelles informations révélées (carte, gameplay, scénario…)

Publicité

GTA 6, la tant attendue nouvelle licence du studio Rockstar Games est en ce moment sous le feu des projecteurs. Moult informations viennent en effet d’être révélées sur le site 4Chan. Vu l’abondance des informations dévoilées, et surtout l’aspect prématuré de ces révélations (le studio n’a avancé aucune information sur le jeu), nous vous conseillons de prendre avec de grosses pincettes l’ensemble de ses informations relatives au futur jeu vidéo.

Les fans semblent commencer à s’impatienter. Depuis quelques semaines, les internautes profitent de fuites d’informations provenant de différents informateurs autour de la prochaine licence de Rockstar Games : GTA 6. Nous avons ainsi eu le droit à une possible date de sortie, l’arrivée d’un personnage féminin, mais aussi quelques résultats étonnants de GTA V et son mode online qui nous feraient penser à une sortie plus lointaine que prévu pour le nouvel opus.

Une énorme fuite d’informations autour de GTA 6

Jeudi 11 février, un post 4chan de l’informateur AMA a permis de découvrir de nombreuses informations autour de GTA 6. Rapidement supprimé des serveurs pour une raison inconnue, le post est réapparu grâce à une publication sur Reddit. Cette dernière a ainsi permis de garder une trace des possibles nouveautés autour de prochain opus de Rockstar Games.

Informations en vrac

Pour commencer, l’informateur a annoncé que GTA 6 serait pour la première fois présenté durant le printemps 2022. Sa commercialisation serait cependant longtemps après cette annonce, soit durant le mois d’octobre 2023. Côté durée de vie, la nouvelle licence afficherait 60 heures de scénario principal. Une version optimisée pour le PC serait bien évidemment dans les tuyaux, mais les versions consoles seraient privilégiées pour la sortie du jeu. Petite surprise, un remaster de Red Dead Redemption sortirait en même temps que GTA 6.

Publicité

Gameplay de GTA 6

Des activités sportives supplémentaires : surf, windsurf et roller derby ;

L’intelligence artificielle des PNG serait plus évoluée et naturelle ;

Les impacts des différentes armes seront localisés, les corps pourront être démembrés lors d’explosions ou arborer des blessures graves infligées lors de vos batailles ;

Une apparence corporelle modifiable, comme dans GTA San Andreas. Les PNJ pourraient d’ailleurs réagir à votre apparence ;

Une nudité similaire à Cyberpunk 2077 ;

Une progression moins linéaire, plus de liberté dans l’enchainement de missions ;

L’histoire se déroulerait sous forme de chapitres.

La version PS5 supporterait les particularités de la manette DualSense (retour haptique, gâchettes adaptatives) ;

Le mode GTA online serait plus réaliste ;

Carte

La carte principale de GTA 6 serait basée sur la ville de Miami ;

Une autre carte plus petite serait présente et permettrait de visiter une île ;

Une carte moins grande que Red Dead Redemption 2, mais plus dense ;

Les Effets météorologiques impactent de manière plus poussée le gameplay (tenue de route, couverture du bruit grâce à l’orage, etc.) ;

Des missions prendraient place dans Liberty City.

Scénario de GTA 6

Le joueur rencontrerait lors de son aventure Ken Rosenberg (GTA Vice City) ;

Le scénario de GTA 6 s’écoulerait sur plusieurs années. Ainsi, les technologies, les habits, coupes de cheveux ou les véhicules sont voués à évoluer au fil de votre partie ;

s’écoulerait sur plusieurs années. Ainsi, les technologies, les habits, coupes de cheveux ou les véhicules sont voués à évoluer au fil de votre partie ; Des éléments de Liberty City comme des personnages ou le groupe de musique Love Fist seraient évoqués lors de votre épopée ;

Le personnage principal serait un homme blanc, immigré italien élevé aux États-Unis. Ce dernier serait âgé de 34 ans à la fin du jeu et mesurerait 1,85 m.

Une protagoniste aurait été imaginée en 2017, mais finalement abandonnée étant donné qu’elle s’implémentait mal dans le scénario de GTA ;

La mafia et son influence seraient présentes dans le scénario ;

Le cofondateur de GTA et Rockstar, Dan Hauser, aurait très peu participé à l’écriture du scénario de GTA 6 ;

Le jeu serait, comme à son habitude, politiquement incorrecte ;

Bande originale pop et rock.