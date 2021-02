GTA 6, la date de sortie serait dévoilée par Rockstar

Publicité

Huit ans nous séparent de la sortie de GTA 5, et le volet suivant n’a toujours pas été annoncé. Cependant, un indice laissé par Rockstar pourrait bien annoncer la sortie du tant attendu GTA 6.

La dernière mise à jour de GTA Online qui annonce GTA 6 ?

Comme chaque semaine, GTA Online reçoit une mise à jour qui rajoute quelques nouveautés. Le 28 janvier, le patch hebdomadaire a rajouté le camion VETIR. Sur le post de Rockstar Games récapitulant les nouveautés, certains joueurs sont persuadés de voir des indices sur la sortie de GTA 6. En effet, c’est la police d’écriture qui interpelle.

Tout d’abord, le V et le E semblent former VI, qui ferait référence au 6 de GTA VI (6 en chiffres romains). De la même manière, la lettre T est découpée et forme un 7. Les deux dernières lettres, IR, laissent penser au nombre 11. Si on suit la théorie des internautes, GTA 6 est relié à la date du 7 novembre…

De nombreuses rumeurs, vidéos et théories ont déjà circulé sur le sujet, mais Rockstar Games ne s’est jamais officiellement exprimé à propos de la sortie de GTA 6. Certains pensent que le jeu n’est qu’au début du stade de développement, tandis que d’autres affirment qu’il est bientôt terminé. Les internautes avaient même pronostiqué une sortie en 2020, après la mise à jour qui ajoutait le braquage du Casino Diamant.

Rockstar Games a récemment déposé un brevet sur le comportement des personnages non joueurs (PNJ). Basés sur une l’intelligence artificielle, leurs déplacements, actions pourront être plus complexes. Cela prouve que le studio de développement travaille sur le prochain GTA. Mais en parallèle, les développeurs planchent aussi sur la nouvelle version de GTA 5. Elle devrait arriver sur les Xbox Séries X et Playstation 5. Cette version devrait améliorer les graphismes pour exploiter pleinement le potentiel des nouvelles consoles.

L’écart entre GTA 5 et GTA 6 est le plus long de l’histoire du titre. Rockstar Games reste toujours silencieux, mais une annonce dans les prochains mois de GTA 6 semble probable.