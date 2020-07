Un nouveau GTA sur PS5 et Xbox Series X en 2021

Derrière ce titre quelques peu racoleur, il faudra encore un peu patienter pour voir un nouveau GTA sur PS5 et Xbox Series X. Enfin pas tout à fait. Après bientôt 7 ans d’existence, GTA V va sortir sur une troisième génération de console.

GTA V, un jeu intemporel

Après plus de 130 millions de copies vendues, le jeu va revenir sur la prochaine génération de machine. Cette version de GTA V bénéficiera d’améliorations techniques, de mises à niveau visuelles pour tirer pleinement parti de la puissance de la PS5 ou de la Xbox Series X.

Bien évidemment, GTA Online sera également de la partie. Le célèbre mode multijoueur à succès de Rockstar continuera d’apporter son lot de nouveautés. Il sera d’ailleurs disponible en mode stand alone. Du coup les joueurs qui se moquent des aventures de Michael, Franklin et Trevor pourront se promener librement dans Los Santos.

Pour en revenir à l’actualité de GTA. Les spécialistes misent sur une sortie de GTA 6 possible entre avril 2023 et mars 2024. Cette analyse porte sur la publication d’un grand nombres de documents financiers. Ces derniers annoncent des dépenses de 89,2 millions de dollars en termes de marketing dans son exercice fiscal 2024. C’est à dire entre le 1 avril 2023 et le 31 mars 2024.

Bref, encore un peu de patience pour avoir des nouvelles de GTA VI, pour l’instant Rockstar garde précieusement le secret.